Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ thành phố Huế 20 tỷ đồng khắc phục bão lũ

Chiều 11/11, tại thành phố Huế, Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đã trao 20 tỷ đồng hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra năm 2025.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ những thiệt hại do mưa lũ, thiên tai gây ra tại thành phố Huế trong thời gian vừa qua, đồng thời khẳng định, tình cảm và sự hỗ trợ này thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng về đồng bào miền Trung, góp phần giúp nhân dân thành phố Huế sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, sinh hoạt sau thiên tai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc mong muốn: “Thông qua sự hỗ trợ này, hai địa phương sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình, cùng chia sẻ, đồng hành trong công tác an sinh xã hội và phát triển bền vững. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố Huế sẽ sớm khắc phục khó khăn, ổn định đời sống nhân dân, tiếp tục phát triển xứng đáng với vị thế trung tâm văn hóa, du lịch của cả nước.”

Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết Huế sẽ phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, đúng mục đích, kịp thời đến các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời mong muốn, tình đoàn kết, gắn bó và nghĩa tình giữa hai địa phương ngày càng bền chặt, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần tương thân, tương ái, cùng nhau chung sức vì sự phát triển bền vững của mỗi thành phố.

Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho hai hộ gia đình bị sập nhà tại xã Lộc An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Dịp này, trong nguồn hỗ trợ 20 tỷ đồng, Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 300 triệu đồng để sửa chữa trường Mầm non Tây Lộc; hỗ trợ 200 triệu đồng cho hai hộ gia đình bị sập nhà tại xã Lộc An; trao quà hỗ trợ cho 78 hộ nghèo tại phường Phú Xuân, mỗi hộ gồm phần quà trị giá 500 nghìn đồng và 1,5 triệu đồng; trao hỗ trợ cho 20 cháu mầm non, mỗi cháu gồm phần quà trị giá 500 nghìn đồng và 1,5 triệu đồng.

Cùng ngày, Công ty Bảo hiểm Vietinbank cũng đã đến trao 140 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế để hỗ trợ người dân Huế khắc phục bão lũ.

Theo báo cáo, tính đến ngày 9/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã tiếp nhận hỗ trợ từ cá nhân, đơn vị, tổ chức với số tiền hơn 88,8 tỷ đồng; cùng với hàng ngàn suất quà là hàng hóa, trang thiết bị, vật phẩm hỗ trợ người dân "rốn lũ" Huế./.

