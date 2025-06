Thế giới hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel

Ngay sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran chính thức có hiệu lực trong ngày xung đột thứ 12 (ngày 24/6), nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng hoan nghênh và kêu gọi hai bên nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận này, đồng thời thúc đẩy đối thoại ngoại giao nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố hoan nghênh lệnh ngừng bắn và nhấn mạnh đây là bước quan trọng hướng tới ổn định trong một khu vực đang rất căng thẳng. Bà đồng thời kêu gọi Iran tham gia nghiêm túc vào một tiến trình ngoại giao đáng tin cậy.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng bày tỏ ủng hộ lệnh ngừng bắn và cho biết ông sẽ thảo luận về các biện pháp ổn định tình hình với các đối tác Mỹ và châu Âu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại La Haye (Hà Lan).

Từ châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi cả hai bên tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột. Người phát ngôn Quách Gia Khôn nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để duy trì hòa bình và ổn định ở Trung Đông.

Tại khu vực Trung Đông, Saudi Arabia bày tỏ hy vọng tất cả các bên sẽ cam kết giảm căng thẳng và kiềm chế sử dụng vũ lực trong thời gian tới.

Cùng ngày, Iraq cũng đã thông báo mở lại không phận sau 12 ngày đóng cửa vì lý do an ninh. Quyết định được đưa ra sau khi các cơ quan an ninh quốc gia và quốc tế đánh giá tình hình đã có phần ổn định.

Tuy nhiên, triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn vẫn còn nhiều nghi vấn. Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng thủ nước này đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran ngay trong ngày 24/6 và tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành vi vi phạm. Phía Iran bác bỏ cáo buộc, khẳng định nước này tuân thủ lệnh ngừng bắn./.

