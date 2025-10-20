Thị trường chứng khoán giảm kỷ lục, VN-Index “tuột tay" hơn 94 điểm

Ngày 20/10, thị trường chứng khoán chứng kiến một phiên giao dịch đầy hoảng loạn, áp lực bán tháo chi phối áp đảo trên hầu hết các nhóm ngành.

Đầu giờ sáng, diễn biến thị trường khá thận trọng trong bối cảnh lực cung chiếm ưu thế. Không khí ảm đạm duy trì trong suốt buổi sáng và sang đến đợt chiều, áp lực chào bán bất ngờ gia tăng và lan nhanh trên toàn thị trường. Trên cả 3 sàn, có tới 150 mã giảm kịch biên độ và 536 mã giảm giá.

Kết thúc phiên, VN-Index mất 94,76 điểm và về mức 1.636,43 điểm. Đặc biệt, VN30 “bốc hơi” tới 106,28 điểm và xuống mức 1.870,86 điểm. Trong cùng xu thế, HNX-Index cũng mất tới 13,09 điểm, xuống mức 263,02 điểm. Giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 58.856 tỷ đồng, khối lượng chứng khoán chuyển nhượng trên 1,96 tỷ đơn vị.

Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 2.152 tỷ đồng, trong đó họ bán ra tổng cộng 6.751 tỷ đồng và mua vào 4.599 tỷ đồng

Trên thị trường, duy nhất có nhóm ngành dịch vụ viễn thông “lội ngược xu hướng” đi lên với mức tăng vốn hóa tăng 3,68%. Còn lại, các nhóm ngành khác đều chìm trong sắc đỏ.

Đơn cử, nhóm cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính, dịch vụ tiêu dùng giảm sâu tới trên 6% giá trị vốn hóa. Bên cạnh đó, phần lớn thị trường giảm từ 4-5% giá trị vốn hóa trở xuống, trong đó, nhóm cổ phiếu chi phối lớn nhất đến đà giảm điểm của VN-Index là VIC, VHM, VCB, TCB, BID…

Về diễn biến phiên hôm nay, Phạm Tuyến, Giám đốc môi giới Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam chia sẻ thị trường chứng khoán bắt đầu hoảng loạn từ phiên giao dịch buổi chiều với những loạt lệnh bán chủ động khiến cho VN-Index càng lúc càng sụt giảm sâu và rất nhanh. Nhiều cổ phiếu trong nhóm trụ cột, nhóm ngân hàng và chứng khoán (trước đó đang giao dịch bình thường thậm chí có những cổ phiếu xanh) cũng quay đầu giảm và giảm sàn hàng loạt.

“Chưa thể lý giải vì nguyên nhân nào khiến thị trường giảm sâu và bị giá sàn ồ ạt như trong phiên hôm nay,” ông Tuyến nói.

Ông Tuyến nhấn mạnh thị trường chứng khoán toàn cầu tăng và liên tục vượt đỉnh (tiêu biểu như thị trường Nhật Bản và Mỹ), trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam mới được đưa vào nâng hạng và sự tăng trưởng hoàn toàn nằm trong kỳ vọng của giới đầu tư. Tuy nhiên, sau thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ về hoạt động huy động trái phiếu doanh nghiệp, thị trường xuất hiện những tin đồn đoán thất thiệt, gây hoang mang cho nhà đầu tư.

“Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến việc nhà đầu tư bán tháo khiến thị trường chao đảo trong phiên. Việc thị trường bán ra với nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các tin đồn không có căn cứ, các nhà đầu tư nên cân nhắc tránh bán chứng khoán bằng mọi giá. Bên cạnh đó, việc gia tăng tỷ trọng ở thời điểm hiện tại cũng có thể cân nhắc với tỷ lệ an toàn, trong đó lựa chọn các cổ phiếu của doanh nghiệp cơ bản có kết quả kinh doanh tốt trong quý 3,” ông Tuyến nói./.

