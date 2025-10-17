Thủ tướng Mông Cổ Gombojav Zandanshatar từ chức

Theo Tân Hoa xã, Quốc hội Mông Cổ ngày 17/10 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết bãi nhiệm Thủ tướng nước này Gombojav Zandanshatar.



Quyết đinh được đưa ra sau khi ông Zandanshatar nộp đơn từ chức sau 4 tháng nắm quyền do không nhận được sự ủng hộ cần thiết trong Quốc.



Ông Zandanshatar đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Mông Cổ từ tháng 6 vừa qua, thay thế người tiền nhiệm Luvsannamsrai Oyun-Erdene từ chức cũng vì mất sự ủng hộ trong Quốc hội. Trước đó, ông từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và Chủ tịch Quốc hội.



Hiện Mông Cổ đang nỗ lực cân bằng giữa phát triển kinh tế và cải cách thể chế./.

