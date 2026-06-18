Tiếp tục tinh gọn bộ máy trong các cơ quan TW và địa phương trong quý 3

Chiều 18/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ. Thông tin về kết quả công tác quý 2/2026 và nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2026, bà Trần Thị Thái, Phó Chánh Văn phòng (Bộ Nội vụ) cho biết ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực lao động, việc làm, người có công, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng... và đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ.

Dấu ấn trong cải cách tiền lương và thu hút nhân tài

Trong quý 2/2026, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, Bộ cũng đã trình Chính phủ ban hành 25 nghị định, nghị quyết, quyết định, chỉ thị...

Đáng chú ý, về chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đã tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Đặc biệt, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 162/2026/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng và các thông tư hướng dẫn.

Song song với đó, Bộ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 179/2024/NĐ-CP quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Đồng thời, triển khai xây dựng Đề án chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững.

Đối với cấp cơ sở, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tiếp tục tinh gọn bên trong bộ máy

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3/2026, Phó Chánh Văn phòng Trần Thị Thái thông tin, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư toàn diện công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ.

Bà Trần Thị Thái, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cung cấp thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một nhiệm vụ trọng tâm trong quý tới là Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các Bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Cùng với đó, Bộ tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; gắn việc phê duyệt vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế.

Liên quan đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong quý 2/2026, Bộ đã hoàn thiện báo cáo đánh giá việc thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền khi vận hành mô hình này để gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Trên cơ sở đó, Bộ tiếp tục tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cập nhật vào báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện mô hình.

Bước sang quý 3/2026, Bộ sẽ tập trung nguồn lực và đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đánh giá về việc thực hiện phân cấp, phân quyền. Bộ cũng rà soát tổng thể các quy định về phân cấp, phân quyền, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, hướng dẫn.

Để đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ sẽ tập trung hoàn thiện 4 dự án luật, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật hoạt động Chữ thập đỏ; Luật sửa đổi, bổ sung Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.