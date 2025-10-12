Tổng thống Mỹ chỉ đạo trả lương cho quân nhân giữa lúc chính phủ đóng cửa

Ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh chi trả lương cho quân nhân vào tuần tới, bất chấp việc chính phủ liên bang đang tạm ngừng hoạt động.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố ông đang sử dụng thẩm quyền của mình, với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, để chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sử dụng tất cả các nguồn quỹ hiện có để trả lương cho quân nhân vào ngày 15/10.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền đã xác định được nguồn kinh phí phù hợp và Bộ trưởng Hegseth sẽ sử dụng quỹ này để thực hiện chi trả.



Theo các nguồn thạo tin, Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) đã gửi thông báo tới Quốc hội về kế hoạch sử dụng quỹ nghiên cứu và phát triển để chi trả lương cho quân nhân.

Người phát ngôn của OMB cho biết Bộ Chiến tranh hiện có đủ ngân sách để đảm bảo chi trả trong 2 năm tới.



Trước đó, ngày 10/10, chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu sa thải hơn 4.000 nhân viên liên bang trong bối cảnh chính phủ đóng cửa do Quốc hội không đạt được thỏa thuận về ngân sách.



Theo Bộ Tư pháp Mỹ, thông báo cắt giảm nhân sự đã được gửi đến các nhân viên liên bang thuộc 7 bộ, trong đó Bộ Tài chính và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm hơn 50% số nhân viên bị sa thải.



Đảng Dân chủ đã lên tiếng phản đối, cho rằng việc đóng cửa chính phủ không yêu cầu Tổng thống Trump phải sa thải người lao động.



Các nghị sỹ đảng Dân chủ ở Hạ viện và Thượng viện vào tuần trước đã thúc đẩy bỏ phiếu về một dự luật riêng biệt nhằm đảm bảo các quân nhân vẫn được trả lương trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động.



Trong khi đó, một dự luật do Hạ nghị sỹ Jen Kiggans (đảng Cộng hòa, bang Virginia) soạn thảo nhằm đảm bảo quân nhân được trả lương trong thời gian chính phủ đóng cửa đã có gần 150 nghị sỹ đồng bảo trợ, trong đó hơn 100 nghị sỹ đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa) lập luận rằng dự luật đó không cần thiết vì dự luật chi tiêu tạm thời mà Hạ viện đã thông qua vào ngày 19/9 đã bao gồm kinh phí cho quân đội.



Trong nhiều cuộc bỏ phiếu trong tuần qua, các thượng nghị sỹ đã không đạt được ngưỡng 60 phiếu cần thiết để thông qua một biện pháp tạm thời nhằm mở cửa lại chính phủ.

Hai bên có thể sẽ cảm thấy sức ép còn lớn hơn nữa vào ngày 15/10, khi 1,3 triệu quân nhân đang tại ngũ sẽ bỏ lỡ khoản lương đầy đủ đầu tiên kể từ khi chính phủ đóng cửa. Các nhà lập pháp của cả 2 đảng, đặc biệt là những người đại diện cho các khu vực có nhiều quân nhân, hiện đã bắt đầu chịu sức ép.



Theo nhận định của truyền thông Mỹ, trong những ngày và tuần tới sẽ xuất hiện một số áp lực có thể chấm dứt bế tắc đảng phái này, bao gồm việc hàng trăm nghìn nhân viên dân sự liên bang không được trả lương từ ngày 10/10 và các quân nhân từ ngày 15/10.

Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu và nhân viên Cục An ninh Vận tải (TSA), dẫn đến việc hoãn và hủy chuyến bay, cùng với việc hàng triệu người Mỹ tham gia chương trình Obamacare bắt đầu nhận được thông báo tăng phí bảo hiểm y tế, cũng được xem là những áp lực đáng kể buộc hai đảng phải nhượng bộ để đạt được thỏa thuận./.

