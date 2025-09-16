Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện tờ New York Times (NYT) và đòi mức bồi thường 15 tỷ USD cho các cáo buộc phỉ báng.

Trong đơn kiện gửi tới một tòa án cấp quận ở Florida và được công bố ngày 16/9, Tổng thống Trump kiện NYT cùng 4 phóng viên của tờ báo này và cả nhà xuất bản sách Penguin Random House.

Đơn kiện cáo buộc NYT đã “phát tán nội dung sai lệch và bôi nhọ” ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

Cụ thể, đơn kiện 85 trang tập trung vào việc NYT đã đăng tải các nội dung ủng hộ bà Kamala Harris, đối thủ của Trump trong cuộc bầu cử, cùng với cuốn sách do các phóng viên của NYT viết và được Penguin Random House xuất bản mang tựa đề “Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success” (tạm dịch: Kẻ thất bại may mắn: Donald Trump đã phung phí tài sản của cha và tạo ảo tưởng thành công như thế nào).

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 15/9 theo giờ địa phương công bố về vụ kiện, ông Trump cho rằng NYT luôn tìm cách bôi nhọ cá nhân ông.

Ông cũng nhắc lại những thỏa thuận dàn xếp đã đạt được trong năm qua với ABC News và Paramount Global liên quan đến những tranh chấp về cách họ đưa tin.

Phản ứng sau các thông tin trên, người phát ngôn của NYT tuyên bố vụ kiện không có cơ sở pháp lý chính đáng và tờ báo sẽ không để các chiến thuật hăm dọa gây ảnh hưởng. Trong khi đó, nhà xuất bản Penguin Random House từ chối đưa ra bình luận.

Vụ kiện là cuộc chiến mới nhất của ông Trump với các cơ quan truyền thông mà ông cho rằng đang chống lại nghị trình của mình.

Nhà lãnh đạo Mỹ thường xuyên công kích báo chí trên mạng xã hội và từng ra lệnh cấm phóng viên từ một số tổ hợp truyền thông đưa tin về các sự kiện do Nhà Trắng sắp lịch.

Năm 2021, ông Trump cũng từng kiện NYT và 3 phóng viên của tờ báo này về cuộc điều tra tài chính do NYT thực hiện.

Vụ kiện sau đó đã bị một thẩm phán New York bác bỏ vào năm 2023 với lý do cuộc điều tra được bảo vệ bởi Tu chính án Thứ nhất.

Tháng Bảy vừa qua, ông Trump kiện Wall Street Journal (WSJ), cáo buộc tờ báo phỉ báng ông trong bài viết về bức thư sinh nhật gửi cho nhà tài phiệt Jeffrey Epstein.

Người phát ngôn của Dow Jones - chủ sở hữu WSJ - khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ tờ báo trước bất kỳ vụ kiện nào”./.

