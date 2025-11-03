Tổng thống Mỹ muốn trấp áp người nhập cư quyết liệt hơn nữa

Theo AFP, theo cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 2/11 trên chương trình “60 Minutes” của kênh CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc truy quét người nhập cư do cơ quan chức năng tiến hành - vốn gây ra làn sóng biểu tình và cáo buộc vi phạm nhân quyền - “vẫn chưa đủ mạnh.”

Đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của ông Trump với CBS kể từ khi hãng truyền thông thuộc Paramount đạt thỏa thuận bồi thường 16 triệu USD cho ông liên quan vụ kiện về một cuộc phỏng vấn trước bầu cử năm 2024 giữa CBS và đối thủ của ông, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris.

Khi được người dẫn chương trình Norah O’Donnell hỏi liệu các cuộc truy quét của lực lượng Di trú và Hải quan (ICE) có “đi quá xa” hay không, vị tổng thống 79 tuổi đáp: “Tôi cho rằng chúng vẫn chưa đủ mạnh.”

Người dẫn chương trình nhắc tới các trường hợp được ghi nhận trong đó đặc vụ ICE khống chế nghi phạm nhập cư, sử dụng hơi cay trong khu dân cư và phá cửa kính xe hơi.

Khi được hỏi “Ông có chấp nhận những biện pháp đó không?,” ông Trump trả lời: “Có, vì chúng ta phải đưa những người đó ra khỏi đất nước.”

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Trump đã thúc đẩy chiến dịch trục xuất quy mô lớn - một trong những trọng tâm của chiến dịch tranh cử năm 2024.

Các cuộc biểu tình phản đối truy quét nhập cư đã bùng phát trên khắp nước Mỹ, đặc biệt tại các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo - nơi chính quyền Trump triển khai thêm lực lượng đặc nhiệm.

Tổng thống Trump cũng tìm cách huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia hỗ trợ các đặc vụ và bảo vệ cơ sở giam giữ người nhập cư, khiến nhiều chính quyền địa phương đệ đơn kiện, cáo buộc ông vượt quá thẩm quyền.

Chính quyền Trump đã triển khai binh sỹ tới Los Angeles, trong khi các kế hoạch tương tự tại Portland và Chicago hiện bị tòa án liên bang tạm thời đình chỉ./.

