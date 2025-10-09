TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 27.700 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 1.321 tỷ đồng, lên hơn 27.740 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, TPBank sẽ phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 26.420 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng.

Các cổ phiếu phát hành có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị gần 1.321 tỷ đồng, được trích từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.

Phần vốn tăng thêm sẽ được TPBank sử dụng để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ thông tin, đồng thời bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch tăng vốn này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, trong đó TPBank cũng quyết định chia cổ tức 10% bằng tiền mặt (tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu). Đây là năm thứ ba liên tiếp ngân hàng chia cổ tức kết hợp cả tiền mặt và cổ phiếu.

Nửa đầu năm 2025, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 428.600 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch năm, trong khi dư nợ tín dụng đạt gần 293.500 tỷ đồng, tương đương 93% kế hoạch, tăng hơn 31% so với cùng kỳ 2024. Tổng huy động vốn đạt gần 377.500 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái./.

