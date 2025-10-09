Sáng 9/10, tại Hà Nội, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam sang Australia và trái việt quất của Australia sang Việt Nam.

Tính đến nay, bưởi là loại quả thứ 8 của Việt Nam được phép vào Australia (sau thanh long, xoài, nhãn, chôm chôm, vải, vú sữa và chanh leo).

Trong khi đó, việt quất là loại quả thứ 8 của Australia được nhập khẩu vào Việt Nam (sau nho, cam, quýt, anh đào và đào, xuân đào, mận).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho biết đây không chỉ là một sự kiện thương mại, kỹ thuật mà còn là minh chứng sống động cho sự hợp tác tin cậy, hiểu biết, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, vì lợi ích của người nông dân, người tiêu dùng hai nước. Phản ánh đúng mối quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Theo Thứ trưởng Hoàng Trung, việc trái bưởi Việt Nam chính thức có mặt tại thị trường Australia là bước khẳng định vị thế và năng lực hội nhập của nông sản Việt Nam. Cùng lúc, việc Australia đưa sản phẩm việt quất chất lượng cao vào Việt Nam không chỉ mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng, mà còn tạo tiền đề để hai bên xây dựng chuỗi cung ứng hai chiều, bổ trợ lẫn nhau trong khu vực.

“Đây là thành quả của sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nông dân hai nước, đặc biệt là nỗ lực của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Việt Nam cùng Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia (DAFF) trong suốt quá trình đàm phán, phân tích nguy cơ và xây dựng điều kiện kiểm dịch thực vật nhập khẩu," Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, đối với thị trường Australia, bắt đầu từ giữa năm 2023, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã nhận được thông báo từ DAFF về việc bắt đầu tiến hành phân tích nguy cơ dịch hại cho trái bưởi của Việt Nam.

Trong thời gian qua qua, hai bên đã phối hợp tích cực để xúc tiến quá trình trao đổi kỹ thuật, hoàn thiện báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại và đạt được thỏa thuận cho trái bưởi tươi của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Australia.

Theo thỏa thuận, trái bưởi tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Australia cần đáp ứng các điều kiện: Bưởi tươi nguyên quả, không có hoặc có cuống ngắn (cắt ngắn sát với phần vỏ quả); các vùng trồng, cơ sở đóng gói trái bưởi trước khi xuất khẩu phải được cấp mã số. Bưởi xuất khẩu không bị nhiễm 19 loài sinh vật gây hại mà Australia cấm. Các lô hàng bưởi xuất khẩu phải tuân thủ yêu cầu về đóng gói, dán nhãn và bảo quản.

Bên cạnh đó, các lô bưởi tươi xuất khẩu phải được chiếu xạ tại cơ sở chiếu xạ được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phê duyệt ở liều tối thiểu 150 Gy. Các lô hàng bưởi tươi phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật trước khi xuất khẩu và phải kiểm tra kiểm dịch thực vật tại cảng đến của Australia.

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với trái bưởi xuất khẩu sang Australia, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tại các địa phương triển khai tập huấn, phổ biến các quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm; hướng dẫn thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trái bưởi xuất khẩu…

Trái bưởi tươi của Việt Nam hiện đã có mặt trên thị trường của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, New Zealand...

Việt Nam đang là nước sản xuất bưởi lớn thứ hai thế giới với khoảng 110.000ha, sản lượng trên 1,2 triệu tấn/năm, chủ yếu tập trung ở vùng Đồng bằng sông Cửu long, Đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc.

Nhiều giống bưởi đặc sản như: Da Xanh, Năm Roi, Phúc Trạch, Diễn, Đoan Hùng, Tân Triều… góp phần tạo nên sự đa dạng và phong phú cho sản phẩm bưởi Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu quả bưởi tươi đạt khoảng 60 triệu USD (năm 2024)./.

