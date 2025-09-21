Triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng quy mô hơn 100 tỷ đồng

Ngày 21/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ 9 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với số tiền lên tới 100 tỷ đồng.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo 2 Điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, ngày 19/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu tạm giữ 9 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố liên quan tới hành vi Tổ chức đánh bạc qua ứng dụng X-Poker.

Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định thủ đoạn của các đối tượng lập tài khoản đại lý, mua bán “chip” (quy đổi tiền thật) để lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Việc giao dịch được thực hiện qua Telegram, Facebook, Zalo, thanh toán qua nhiều tài khoản ngân hàng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân không vì lời mời gọi “kiếm tiền nhanh, đổi thưởng dễ dàng” trên mạng mà sa vào con đường phạm tội.

Mọi tài khoản ngân hàng, tin nhắn, giao dịch đều để lại dấu vết điện tử và không thể che giấu trước pháp luật. Mọi hành vi tham gia đánh bạc trên không gian mạng, trên điện thoại cầm tay hay dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị cơ quan công an phát hiện, xử lý nghiêm vì đây là tội phạm hình sự.

Người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, không tải, không tham gia, không chia sẻ hay tiếp tay cho các ứng dụng, nhóm, đường link có dấu hiệu tổ chức đánh bạc.

Khi phát hiện hoạt động nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý, bảo vệ sự trong sạch, lành mạnh của môi trường mạng./.

