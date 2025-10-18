Trung Quốc: Lập hồ sơ điều tra đối với 9 tướng lĩnh cấp cao

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 17/10 thông báo 9 sỹ quan cấp cao đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và quân đội do “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.”



Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân ủy Trung ương cùng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Giám sát của Quân ủy Trung ương đã lập hồ sơ điều tra đối với 9 tướng lĩnh cấp cao gồm: Hà Vệ Đông - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương; Miêu Hoa - Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy; Hà Hồng Quân - nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Bộ Công tác Chính trị Quân ủy; Vương Tú Bân - nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Trung tâm Chỉ huy Tác chiến Liên hợp Quân ủy; Lâm Hướng Dương - nguyên Tư lệnh Chiến khu miền Đông; Tần Thụ Đồng - nguyên Chính ủy Lục quân; Viên Hoa Trí - nguyên Chính ủy Hải quân; Vương Hậu Bân - nguyên Tư lệnh Lực lượng Tên lửa; Vương Xuân Ninh - nguyên Tư lệnh Cảnh sát Vũ trang Nhân dân.



Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đại tá Trương Hiểu Cương, các cá nhân trên đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, bị tình nghi phạm tội lợi dụng chức vụ trục lợi với số tiền đặc biệt lớn. Tính chất vụ việc rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực sâu rộng trong quân đội và xã hội.



Căn cứ quy định của Đảng và pháp luật hiện hành, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định khai trừ Đảng đối với 9 người, đồng thời chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang Viện Kiểm sát Quân sự để xử lý theo pháp luật. Trước đó, Quân ủy Trung ương Trung Quốc cũng đã quyết định khai trừ quân tịch đối với 9 cá nhân nói trên.



Đại tá Trương Hiểu Cương nhấn mạnh việc xử lý các trường hợp này thể hiện quyết tâm kiên định của Trung Quốc trong việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khẳng định rõ rằng trong quân đội không có “vùng cấm” và không có chỗ cho các phần tử tham nhũng tồn tại./.

Thủ tướng: Quân khu 5 hãy viết tiếp trang sử vẻ vang của quân đội và dân tộc Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục chú trọng và nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, thực hiện chính sách quốc phòng “4 không.”