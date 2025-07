Trung Quốc nâng cấp phản ứng khẩn cấp với bão Comay

Tại Trung Quốc, chính quyền tỉnh Chiết Giang đã nâng cấp mức phản ứng khẩn cấp với bão Comay từ cấp 4 lên cấp 3 vào 15 giờ ngày 29/7.

Các sở ban ngành trong tỉnh sẽ thực hiện nghiêm ngặt cơ chế phản ứng cảnh báo sớm, tăng cường tuần tra và kiểm tra những nơi trọng yếu, phòng ngừa lũ lụt và thảm họa địa chất và sơ tán người dân khỏi những nơi nguy hiểm.

Vào trưa 29/7, bão Comay là cơn bão thứ 8 trong năm nay ở Trung Quốc, có tâm bão cách thành phố Chu Sơn, Chiết Giang, khoảng 370 km về phía Đông Nam. Bão đang di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h trong khi đang mạnh lên thêm.

Dự báo bão sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa Chiết Giang và tỉnh Giang Tô bên cạnh trong ngày 30/7.

Do ảnh hưởng của bão, mưa to và rất to dự báo sẽ trút xuống nhiều khu vực của Chiết Giang trong ngày 29-30/7.

Hiện đài quan sát khí tượng tỉnh Chiết Giang đã phát cảnh báo bão ngoài khơi.

Trong khi đó, ở các khu vực xung quanh thủ đô Bắc Kinh, mưa lớn gây lũ lụt và lở đất cuốn trôi ôtô, buộc người dân phải sơ tán và gây mất điện tại hơn 130 ngôi làng, làm hư hỏng đường dây liên lạc và hơn 30 đoạn đường.

Theo thống kê sơ bộ tính đến ngày 29/7 đã có 38 người thiệt mạng do mưa bão, trong khi công tác cứu hộ cứu trợ đang được triển khai khẩn trương.

Tại Ấn Độ, nhiều khu vực vùng thủ đô Delhi cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, gây xáo trộn giao thông do các đoạn đường ngập úng nặng.

Nhiều chuyến bay cũng bị hủy, hoãn do thời tiết xấu. Các hãng hàng không tư nhân cảnh báo hành khách về khả năng hủy hoặc chậm chuyến bay do thời tiết khắc nghiệt tại sân bay Delhi./.

