Truy tố nữ Việt kiều vận chuyển trái phép hơn 6,3 tỷ đồng về Việt Nam

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.

30/09/2023 19:37

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định.