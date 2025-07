Từ ngày 9-10/7, nắng nóng bao trùm nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và phía Tây tỉnh Phú Thọ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ trên 35 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Từ ngày 10/7, nắng nóng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và phía Tây Phú Thọ giảm dần.

Cùng với đó, trong ngày 9-10/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Cảnh báo, từ ngày 11/7, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

"Nhiệt độ dự báo trong bản tin có thể chênh lệch 2-4 độ C so với nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, có thể cao hơn nếu khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa," bà Lê Thị Loan lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân và cộng đồng.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hàng ngày. Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, phải dùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt.

Người dân cần bổ sung đầy đủ, điều độ nước hàng ngày, hàng giờ (tốt nhất là chọn các loại nước như: nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất…) để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi...

Ngày 8/7, phía Đông Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ lúc 13 giờ ghi nhận một số nơi trên 36 độ C như: Hòa Bình (Phú Thọ) 36,3 độ C, Bắc Mê (Tuyên Quang) 36,2 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 36,7 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 36,5 độ C, Cam Ranh (Khánh Hòa) 37 độ C./.

Thế giới oằn mình trong nắng nóng kỷ lục tháng 6 Tháng 6/2025 đã trở thành một cột mốc đáng báo động trong cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu, khi hàng loạt quốc gia tại ba châu lục trên thế giới ghi nhận những mức nhiệt cao nhất từng được thống kê.