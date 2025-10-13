Tỷ giá hôm nay 13/10: Giá USD chưa dứt chuỗi giảm

Sáng nay 13/10, tỷ giá giữa đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại tiếp tục chuỗi giảm giá.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm giữa VND và USD do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố sáng nay giảm 16 đồng so với sáng 10/10, xuống mức 25.112 VND/USD.

Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được xác định là 26.368 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.856 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo hiện ở mức 23.922-26.334 VND/USD (mua vào-bán ra).

Còn tại các ngân hàng thương mại vào lúc 8h15, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.144 - 26.384 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng ở chiều mua vào so với cuối tuần trước.

Tương tự, BIDV cũng giảm 28 đồng chiều mua vào và giảm 17 đồng chiều bán ra, đưa tỷ giá USD hôm nay xuống còn 26.140-26.367 VND/USD (mua vào - bán ra).

Đối với nhân dân tệ (NDT), sáng nay Vietcombank niêm yết ở mức 3.640 - 3.757 VND/NDT (mua vào-bán ra), tăng nhẹ 1 đồng ở cả hai chiều so với sáng 10/10.

Trái lại, BIDV giảm 8 đồng ở chiều mua vào và giảm 7 đồng chiều bán ra, đưa tỷ giá xuống 3.641-3.739 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

Đồng USD chịu sức ép do nguy cơ thương chiến Mỹ-Trung leo thang Các nhà giao dịch đang theo dõi các tín hiệu về thời điểm Chính phủ Mỹ sẽ mở cửa trở lại và công bố những số liệu sẽ có tác động đến quyết định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ.