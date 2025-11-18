Việt Nam nêu bật vai trò nghị viện trong thúc đẩy công bằng khí hậu tại COP30

Từ ngày 13-15/11, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil do Đại sứ Bùi Văn Nghị dẫn đầu theo ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Trần Thanh Mẫn, đã tham dự Hội nghị Nghị viện bên lề COP30 và triển khai nhiều hoạt động tại Belém, Brazil.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tại buổi làm việc với Thượng nghị sỹ Humberto Costa, ngày 13/5, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã trao đổi về các ưu tiên hợp tác song phương và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy công bằng trong lĩnh vực này.

Hai bên chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, nhấn mạnh vai trò nghị viện trong giám sát thực hiện các cam kết khí hậu và thống nhất tăng cường hợp tác liên nghị viện nhằm đóng góp tiếng nói chung tại các cơ chế quốc tế.

Ngày 14/11, Đại sứ Bùi Văn Nghị tham dự Hội nghị Nghị viện do Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Quốc hội Brazil tổ chức bên lề COP30, để thảo luận cách chuyển hóa cam kết khí hậu toàn cầu thành hành động quốc gia minh bạch và công bằng.

Các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề như tăng cường vai trò của các nghị sỹ trong huy động, giám sát tài chính khí hậu; giảm tác động bất bình đẳng của biến đổi khí hậu lên phụ nữ và trẻ em gái, cũng như tăng quyền cho phụ nữ và phát triển lãnh đạo nữ.

Hội nghị tái khẳng định vai trò không thể thay thế của cơ quan lập pháp trong bảo đảm hành động khí hậu hiệu quả và công bằng.

Bên lề Hội nghị, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã có các cuộc tiếp xúc với các đoàn đại biểu từ Campuchia, Trung Quốc, quần đảo Marshall và quốc tế nhằm trao đổi thông tin, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác nghị viện trong lĩnh vực khí hậu.

Ngày 15/11, Đại sứ cùng với đoàn công tác của Cục biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đại diện của Mạng lưới thanh niên hành động Việt Nam đã tham dự phiên họp thảo luận cơ chế giám sát, báo cáo, xác minh, chuyển giao công nghệ và triển khai Thỏa thuận Paris trong khuôn khổ COP30./.

