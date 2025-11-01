Vĩnh Long bố trí hơn 71 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiệt hại thiên tai

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục sạt lở, các công trình thủy lợi do ảnh hưởng mưa, bão, triều cường gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều loại hình thiên tai, như: giông lốc, mưa lớn, triều cường, sạt lở bờ sông, bờ biển…, nhất là tình hình mưa, bão, triều cường trong tháng 10/2025 làm thiệt hại về tài sản, các công trình đê bao, bờ sông, cống thủy lợi… ước tính khoảng 40,18 tỷ đồng.

Toàn tỉnh đã xảy ra 135 điểm sạt lở với tổng chiều dài 7.611m. Riêng trong tháng 10/2025, bão số 12 (FENGSHEN) tuy không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng đã gây 3 đợt mưa lớn, triều cường dâng cao làm tăng sạt lở, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Đợt triều cường từ ngày 7-24/10/2025, gây ngập diện rộng, làm ảnh hưởng 252ha lúa, 2.562ha vườn cây ăn trái, 218ha hoa màu, diện tích nuôi thủy sản; 38 đoạn, tuyến đê bao bị sạt lở dài 1.585,2m, ngập tràn 27.580m bờ bao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất trên 48 hộ dân.

Các xã có địa bàn ven sông như: Quới Thiện, An Bình, Song Phú, Cái Nhum, Hòa Minh là khu vực chịu ảnh hưởng nặng.

Riêng xã Quới Thiện trong các ngày 23–24/10/2025 đã xảy ra nhiều vị trí sạt lở, tràn, vỡ đê bao tại các ấp Phước Lý Nhất, Bình Thủy, Phước Thạnh, Thông Lưu và Phước Lý Nhì (Cồn Thanh Long), tổng chiều dài hơn 1.500m, thiệt hại khoảng 62ha vườn cây ăn trái.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân, dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ nay đến cuối năm 2025, khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện 3-4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới; trong đó có thể có bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Nam Bộ.

Triều cường cuối năm 2025 và đầu năm 2026 sẽ đạt đỉnh cao nhất trong năm, có nguy cơ gây ngập úng, ảnh hưởng hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và làm gia tăng sạt lở tại các khu vực ven sông, ven biển và các cồn nổi. Mùa khô 2025-2026 được dự báo đến sớm, xâm nhập mặn sâu hơn trung bình nhiều năm.

Trước tình hình thiệt hại do thiên tai và dự báo diễn phức tạp của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục và phòng chống.

Ngành đã tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố 4 công trình khẩn cấp và bố trí kinh phí sửa chữa và tiếp tục đề nghị xem xét hỗ trợ thêm 51 công trình khác.

Các công bố tình huống khẩn cấp đã được bố trí kinh phí ngân sách tỉnh và Quỹ phòng chống thiên tai gần 34 tỷ đồng để sửa chữa, gồm: gia cố đê ven sông Hậu, xã Phong Thạnh dài 262m, bằng giải pháp kè mềm rọ đá kết hợp thảm đá gia cố mái; khắc phục đê bao Bắc Rạch Trà Cú, xã Lưu Nghiệp Anh dài 100m, bằng giải pháp kè mềm rọ đá kết hợp thảm đá gia cố mái; xây đoạn kè chống sạt lở bờ sông Giao Hòa, xã Giao Long dài 60m, bằng giải pháp kè bê tông cốt thép kiên cố; khắc phục sạt lở tuyến đê biển Giồng Bàn, xã Long Vĩnh dài 410m, bằng giải pháp kè mềm rọ đá kết hợp thảm đá gia cố mái.

Cùng đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tiếp tục trình Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa 39 công trình sạt lở có quy mô và mức độ ảnh hưởng lớn với tổng kinh phí 37,34 tỷ đồng.

Các công trình này đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục, chờ thẩm định và phê duyệt để triển khai khắc phục trong năm 2025.

Đối với các công trình sạt lở mức độ thiệt hại nhỏ (92 công trình), được giao địa phương chủ động tự xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng dân quân, nhân dân gia cố tạm bằng cừ tràm, bao tải đất, vật liệu sẵn có; đồng thời lập danh sách theo dõi, báo cáo định kỳ về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp./.

Triều cường dâng cao gây ngập nhiều nơi tại Vĩnh Long Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong đợt triều cường này, mực nước đỉnh triều cao nhất dự kiến xuất hiện vào các ngày 23 và 24/10, tức mùng 3 đến mùng 4 tháng 9 âm lịch.