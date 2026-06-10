Vụ cháy cửa hàng ở Vĩnh Long: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2

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Chiều 10/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long vào ngày 8/6.

Nạn nhân thứ 2 được xác định là bà L.T.T.H (sinh năm 1984, ngụ ấp Bình Trung, xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long). Thi thể được phát hiện tại khu vực cầu thang của căn nhà xảy ra hỏa hoạn.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra cháy có nhiều người bên trong cửa hàng. Khi phát hiện hỏa hoạn, mọi người đã kịp thời thoát ra ngoài. Riêng ông T.N. L. (sinh năm 1944), cha ruột của chủ cửa hàng mắc bệnh nặng không thể tự di chuyển nên tử vong trong đám cháy.

Đến ngày 10/6, trong quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thêm thi thể bà L.T.T.H.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Vào sáng 8/6, đám cháy bùng phát tại cửa hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy, chuyên kinh doanh văn phòng phẩm, tại ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại.

Cửa hàng do ông T.N. Lam (sinh năm 1975) làm chủ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng triển khai phương tiện, lực lượng đến hiện trường chữa cháy.

Sau 2 giờ cứu chữa, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không cháy lan sang các khu vực lân cận. Tuy nhiên, do bên trong cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi toàn bộ cửa hàng cùng nhiều tài sản.

Ngay sau vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương bảo vệ hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cơ quan công an xác định và tạm giữ đối tượng nghi liên quan đến vụ cháy là Trần Ngọc Lynh (sinh năm 1973, ngụ ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước), anh ruột của chủ cửa hàng.

Tại cơ quan điều tra, Lynh bước đầu khai nhận, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản với gia đình nên vào rạng sáng 8/6 đã mang xăng đến tạt vào khu vực tập kết nhiều thùng giấy carton phía trước cửa hàng, sau đó châm lửa đốt. Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Vĩnh Long: Hỏa hoạn tại cửa hàng văn phòng phẩm làm một người tử vong Chủ tịch UBND xã Bình Đại (Vĩnh Long) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ cháy lớn tại một căn nhà kết hợp kinh doanh, buôn bán ở ấp Bình Đại 1, gây thiệt hại nặng về tài sản và làm một người tử vong.

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