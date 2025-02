Vụ nam shipper bị hành hung: Người lái xe ôtô chưa liên lạc xin lỗi

Cả 3 cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường bị tạm đình chỉ công tác do Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C03) Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vào ngày 14/1 vừa qua.