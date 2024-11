Vụ san lấp lòng hồ trái phép ở Bình Phước: 7 năm chưa bị xử lý

Công trình san lấp lòng hồ thủy lợi trái phép ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú vẫn ngang nhiên tồn tại sau hơn 7 năm bị xử phạt. (Nguồn: TTXVN)

Bị xử phạt về hành vi san lấp hàng nghìn mét vuông lòng hồ trái phép và buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu, nhưng nhiều năm nay, công trình san lấp trái phép tại lòng hồ chứa nước Tân Lợi (Đập Bà Mụ) thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vẫn ngang nhiên tồn tại.

Công trình trái phép trên là của ông Hoàng Văn Hiệp (ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú). Ngày 23/11/2017, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú đã ký quyết định xử phạt số 4368/QĐ-UBND đối với ông Hoàng Văn Hiệp số tiền 30 triệu đồng vì hành vi “Tự ý san lấp công trình thủy lợi” theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 17, Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều; buộc ông Hiệp phải khôi phục lại tình trạng ban đầu trong thời gian 30 ngày.

Sau 6 tháng bị xử phạt, công trình trái phép của ông Hiệp vẫn chưa bị xử lý. Vì vậy, ngày 28/5/2018, Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục gửi văn bản báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú xử lý dứt điểm vụ việc.

Theo báo cáo số 111/BC-CAT-PA81 của Công an tỉnh Bình Phước, ông Hoàng Văn Hiệp có hành vi tự ý san lấp lòng hồ với diện tích 2.283,8m2, đã bị Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú xử phạt 30 triệu đồng và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu, nhưng đến nay đương sự chưa thực hiện.

Trước tình hình trên, để đảm bảo an ninh, an toàn hồ đập, an ninh nguồn nước phục vụ cho đời sống người dân, trên địa bàn huyện Đồng Phú nói chung và thị trấn Tân Phú nói riêng, Công an tỉnh Bình Phước đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú giải quyết dứt điểm vụ việc, yêu cầu ông Hoàng Văn Hiệp thực hiện nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính và trả lại hiện trạng ban đầu của lòng hồ, chấm dứt ngay các hoạt động san lấp, lấn chiếm và sử dụng diện tích đã lấn chiếm.

Sau báo cáo của Công an tỉnh Bình Phước, ngày 6/6/2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đã ký văn bản số 1564/UBND-NC, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú xử lý dứt điểm vụ việc, yêu cầu ông Hoàng Văn Hiệp thực hiện nghiêm quyết định vi phạm hành chính và trả lại hiện trạng ban đầu của lòng hồ, chấm dứt ngay các hoạt động san lấp, lấn chiếm và sử dụng diện tích đã lấn chiếm.

Mặc dù vậy, đã 7 năm sau các văn bản chỉ đạo trên, công trình san lấp trái phép này vẫn ngang nhiên tồn tại. Theo ghi nhận của phóng viên, đến ngày 17/11/2024, khu vực san lấp trên đang bị bao phủ bởi cây cối, nằm giữa là một công trình lợp bằng mái tôn.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú cho biết, hiện nay, qua kiểm tra nhận thấy trên phần diện tích san lấp của ông Hoàng Văn Hiệp có một số cây xanh mọc lên.

Lý giải nguyên nhân chưa xử lý dứt điểm vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú cho rằng, trước thời điểm phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Tân Lợi được phê duyệt và triển khai, hành lang bảo vệ an toàn hồ chứa nước Tân Lợi chưa có mốc giới rõ ràng nên chính quyền địa phương khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động người dân, khó khăn trong việc xác định cụ thể vị trí, diện tích vi phạm để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Sau khi hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Phú và các cơ quan chức năng của huyện tổ chức kiểm tra, xử lý và yêu cầu các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Tân Lợi khôi phục hiện trạng theo đúng quy định; tiếp tục đôn đốc, yêu cầu ông Hoàng Văn Hiệp thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định.

Đập Bà Mụ (hồ Tân Lợi) có diện tích 22 ha, có chức năng cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Việc san lấp lòng hồ trái phép tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến an ninh môi trường, an ninh nguồn nước sinh hoạt của người dân. Người dân địa phương mong muốn chính quyền huyện Đồng Phú cần xử lý dứt điểm tình trạng san lấp lấn chiếm trái phép lòng hồ trên./.