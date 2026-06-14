Xung đột tại Trung Đông: Tín hiệu trái chiều trước thềm ký thỏa thuận Mỹ - Iran

Trước thềm lễ ký thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, nguồn tin từ các bên vẫn đang liên tục phát đi các tín hiệu trái chiều, cho thấy còn tồn tại nhiều khác biệt.

Trong thông báo mới nhất, Pakistan cho biết sẽ xúc tiến lễ ký thỏa thuận Mỹ-Iran theo hình thức trực tuyến nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.

Cùng lúc, nhà trung gian hòa giải Qatar thông báo phái đoàn nước này đã tới thủ đô Tehran của Iran để thúc đẩy hoàn tất thỏa thuận Mỹ-Iran.

Tuy nhiên, phía Iran vẫn tiếp tục phát đi các tín hiệu thận trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Esmaeil Baghaei, khẳng định việc ký kết Bản ghi nhớ Islamabad sẽ không diễn ra vào ngày 14/6, nhưng khả năng ký kết trong những ngày tới vẫn được duy trì. Ông Baghaei tỏ ra khá thận trọng khi đề cập đến thời điểm ký kết cụ thể, do vẫn tồn tại những yếu tố chưa chắc chắn từ phía Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết Nhà nước Hồi giáo hiện đang xem xét các khía cạnh chính trị, pháp lý và kỹ thuật của dự thảo thỏa thuận nhằm hoàn tất phiên bản cuối cùng vốn được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc chấm dứt gần 4 tháng đối đầu quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran. Hiện tại, Iran chưa phê chuẩn bất kỳ văn bản cuối cùng nào liên quan đến thỏa thuận với Mỹ.

Trong khi đó, theo một số nguồn tin khác của Iran, trong trường hợp hai bên đồng ý ký thỏa thuận, lễ ký sẽ chỉ được thực hiện theo hình thức cuộc gọi video đơn giản với vai trò kết nối của Pakistan.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó, cả Mỹ và Pakistan đều bày tỏ lạc quan về khả năng sẽ có văn kiện khung được ký kết trong ngày 14/6.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho hay Mỹ và Iran “đang tiến gần thỏa thuận hòa bình hơn bao giờ hết” và thỏa thuận giữa hai bên dự kiến được hoàn tất trong ngày 14/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố các nội dung cơ bản của thỏa thuận đã được các bên liên quan thông qua và vì thế, ông quyết định hủy kế hoạch không kích Iran đêm 12/6. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn được duy trì cho đến khi thỏa thuận giữa hai bên được ký kết./.

Mỹ vẫn khẳng định sẽ ký kết thỏa thuận hòa bình với Iran trong ngày 14/6 Tổng thống Donald Trump quả quyết thỏa thuận hòa bình với Iran được ký kết vào ngày 14/6, ngay sau khi ký kết, eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả, dù Iran không khẳng định khả năng này.