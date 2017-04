Ảnh minh họa. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Các trạm thu phí phải tiến hành mở barie giải tỏa phương tiện trong trường hợp xảy ra tắc đường trước khi vào trạm trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới.Đây là yêu cầu của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đối với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.Cụ thể, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long tăng cường kiểm tra công tác tổ chức thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ đảm bảo thu đúng quy định.Các đơn vị trên cần vệ sinh môi trường, sơn sửa hệ thống biển báo, giải phân cách để trạm khang trang, sạch sẽ; tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, phân làn, phân luồng và có các giải pháp phù hợp đảm bảo các trạm hoạt động liên tục, không xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực trạm.Đối với các trạm có nguy cơ ùn tắc nhất là các trạm cửa ngõ vào các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ chí Minh, Tổng cục Đường bộ lưu ý các trạm này cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ phương tiện trong việc mua vé qua trạm; mở barie giải tỏa phương tiện trong trường hợp xảy ra tắc đường trước khi vào trạm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả và đẩy mạnh phong trào “4 xin, 4 luôn”; tăng cường quản lý, quán triệt nhân viên thu giá thao tác đúng quy trình, tuân thủ các quy định trong công tác thu ứng xử đúng mực, không nói chuyện riêng khi thực hiện nhiệm vụ…Các Cục Quản lý đường bộ, Cục Quản lý đường bộ cao tốc được yêu cầu cử lực lượng thanh tra phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP, lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng khác tại địa phương, có biện pháp đảm bảo an toàn để các trạm hoạt động liên tục, giao thông an toàn và thông suốt trên tuyến Quốc lộ và cao tốc./.