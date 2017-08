Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức Ulrike Demmer.

Ngày 7/8, Chính phủ Liên bang Đức đã bác bỏ đề xuất của Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (FDP) Christian Lindner chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014 như là "một sự dàn xếp tạm thời."Trong phát biểu tại thủ đô Berlin, Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức Ulrike Demmer cho biết quan điểm của Chính phủ liên bang về vấn đề này là không thay đổi.Lâu nay, Đức luôn lên án việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea cũng như việc Nga ủng hộ lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine. Đức cũng là quốc gia đi đầu ở châu Âu trong việc duy trì các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga.Trước đó hôm 5/8, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (FDP) Đức Christian Lindner đã đưa ra đề xuất rằng Berlin và Liên minh châu Âu (EU) cần phải chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014 như một giải pháp "tạm thời vĩnh viễn," qua đó để thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin thay đổi các chính sách hiện nay.Ý kiến của ông Lindner lập tức gây chú ý trong bối cảnh EU vừa thông qua việc trừng phạt bổ sung đối với các cá nhân và công ty của Nga do liên quan đến việc vận chuyển trái phép 4 tua-bin khí do hãng Siemens sản xuất đến Crimea./.