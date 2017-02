Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 8/2, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini sẽ có chuyến thăm Mỹ vào các ngày 9-10/2.Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của quan chức ngoại giao hàng đầu châu Âu tới Mỹ sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.Theo bà Mogherini, hai bên sẽ ưu tiên tìm tiếng nói chung trong nhiều vấn đề có thể hợp tác như cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, tình hình căng thẳng tại Syria, Libya, Ukraine hay khu vực Trung Đông với mong muốn tìm ra những quan điểm chung giữa Mỹ và EU.Tuy nhiên, danh sách các bất đồng và những điểm khác biệt giữa hai bên vẫn còn rất dài, đòi hỏi cả Brussels và Washington phải nỗ lực để có thể hàn gắn mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.Dự kiến, quan chức ngoại giao hàng đầu châu Âu sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Rex Tillerson và các cuộc tiếp xúc với ông Michael Flynn - Cố vấn an ninh của Tổng thống Trump, ông Jared Semenovich Kushner - Cố vấn Cao cấp của Nhà Trắng và một số Thượng nghị sỹ.Về phía Mỹ, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ thăm các thể chế châu Âu sau khi tham dự Hội nghị An ninh Munich dự kiến diễn ra từ 17 đến 19/2 tại Đức.Chuyến thăm của ông Pence tại châu Âu được bà Mogherini đặc biệt nhấn mạnh vì nó thể hiện một tín hiệu chính trị rất quan trọng từ phía chính phủ Mỹ.Các tín hiệu mới từ phía Washington được chính giới Brussels trông đợi trong bối cảnh mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương bị suy giảm đáng kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống vào hồi tháng 11 vừa qua./.