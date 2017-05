Người dân Syria được điều trị trong bệnh viện ở thị trấn Maaret al-Noman, tỉnh Idlib, sau khi bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học ngày 4/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, ngày 1/5, Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) khẳng định nhiều chứng cứ mới cho thấy Chính phủ Syria đã sử dụngtrong bốn vụ tấn công kể từ tháng 12/2016, trong đó có vụ tấn công hôm 4/4 tại thị trấn Khan Sheikhoun do phe nổi dậy kiểm soát khiến gần 100 người thiệt mạng.Trong một bản báo cáo, HRW cho rằng những vụ tấn công nói trên "là một phần trong kế hoạch tăng cường sử dụng vũ khí hóa học của lực lượng Chính phủ Syria," đồng thời khẳng định những hành động này có thể cấu thành tội ác chống lại loài người.Bốn vụ việc nêu trên xảy ra tại những địa điểm nơi phe nổi dậy mở nhiều cuộc tấn công chống lại quân chính phủ, đe dọa đến các căn cứ không quân trong khu vực.Theo HRW, nhiều nạn nhân đã mô tả những triệu chứng của việc bị nhiễm chất độc hóa học, sau khi máy bay quân đội Chính phủ Syria mở các cuộc tấn công ở tỉnh Hama hồi tháng 12/2016 và tháng 3/2017.Trước đó, ngày 27/4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã chỉ định ông Edmond Mulet, quốc tịch Guatemala, là người đứng đầu ủy ban điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.Theo thông cáo báo chí, ông Mulet sẽ là người đứng đầu ủy ban điều tra độc lập gồm ba thành viên đứng đầu nhóm Cơ chế điều tra chung (JIM) của Tổ chức chống phổ biến vũ khí hạt nhân (OPCW)-Liên hợp quốc được thành lập theo nghị quyết 2235 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào năm 2015 về việc sử dụng hóa chất làm vũ khí ở Syria.Thông cáo báo chí cho biết nghị quyết 2319 của Hội đồng Bảo an sẽ gia hạn sứ mệnh của nhóm điều tra chung thêm một năm, đến ngày 17/11/2016.Cũng theo thông cáo báo chí, Tổng Thư ký Guterres một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tại Syria hợp tác đầy đủ với nhóm điều tra chung, với sự phối hợp và ủng hộ tiếp diễn của các nước ủy viên Hội đồng Bảo an cũng như toàn thể các nước thành viên Liên hợp quốc để đảm bảo thực thi hiệu quả sứ mệnh của cơ chế nói trên./.