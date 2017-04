Hãng tin Interfax của Nga dẫn dữ liệu của các trang mạng nước ngoài theo dõi hoạt động của máy bay quân sự cho biết các máy bay do thám của Không quân Anh, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Thụy Điển ngày 19/4 đã bay đến sát biên giới của Nga ở phía Nam Baltic để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến.Theo nguồn tin trên, chiếc máy bay RC-135W mang số hiệu của Không quân Hoàng gia Anh với số đuôi ZZ665 và ký hiệu RRR7230 cất cánh từ căn cứ không quân Waddington ở Anh và đã thực hiện do thám trong nhiều giờ khu vực ven biển tỉnh Kaliningrad của Nga.Trong khi đó, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không AWACS E-3A mang số đuôi LX-N90455 và ký hiệu NATO06 cất cánh từ căn cứ không quân Geilenkirchen ở Đức, thực hiện chuyến bay trên không phận Ba Lan theo hướng Tây-Nam của tỉnh Kaliningrad để do thám lãnh thổ của Nga.Trước đó, chiếc máy bay do thám Gulfstream 4 mang số đuôi 102002 và ký hiệu SVF622 của Không quân Thụy Điển, cất cánh từ căn cứ không quân Malmen, đồn trú gần thành phố Linkoping, từ phía Biển Baltic bay đến gần tỉnh Kaliningrad./.