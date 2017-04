Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 24/4, trước buổi ăn trưa với các đại sứ của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần phải sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.Trả lời báo giới, ông Trump nói: "Hiện trạng tại Triều Tiên là không thể chấp nhận được và Hội đồng Bảo an phải sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung mạnh mẽ hơn đối với các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên."Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: "Đây là mối đe dọa thực sự đối với thế giới, cho dù chúng ta muốn nói về nó hay không. Triều Tiên là vấn đề lớn của thế giới và đây là vấn đề chúng ta rốt cuộc sẽ phải giải quyết."Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng cho rằng Hội đồng Bảo an đã thất bại trong việc phản ứng đối với vụ tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra gần đây tại Syria, và gọi đây là "một thất vọng to lớn"./.