Bà Marine Le Pen (giữa) sau khi bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Henin-Beaumont, Tây Bắc nước Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, nhiều hãng truyền thông Pháp và nước ngoài đã chỉ trích đảng Mặt trận quốc gia (FN), sau khi FN từ chối cho đại diện từ các hãng này tham dự sự kiện tối 7/5 của FN liên quan đến vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp.Các hãng truyền thông này cáo buộc đảng FN đã vi phạm quyền tự do báo chí.Theo mạng tin Mediapart, FN đã từ chối cho đại diện của Rue89, Buzzfeed, Les Jours, StreetPress, Charlie Hebdo, Politico và Mediapart tham dự sự kiện nói trên.Lý do chính thức mà FN đưa ra là do "thiếu chỗ cho phóng viên" tại nơi đảng này sẽ tổ chức sự kiện - sảnh đường của vua Napoleon III, nằm ở khu rừng Vincennes (phía Đông Nam thủ đô Paris).Các hãng truyền thông cho rằng FN không muốn phóng viên tham gia sự kiện khi khu sảnh đường trên được cho là có thể chứa tới 1.000 người, đồng thời gọi đây là hành động vi phạm quyền tự do báo chí.Trước đó vào đầu tháng 5/2017, FN cũng đã từ chối cho nhiều hãng truyền thông tới đưa tin về các sự kiện do ứng cử viên tổng thống Marine Le Pen của đảng này tổ chức./.