Adipec 2025: "Big Tech" bắt tay "Big Oil" lần đầu tiên thảo luận về AI

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới (Big Tech) sẽ lần đầu tiên chia sẻ sân khấu với các “ông lớn” dầu mỏ (Big Oil) tại Triển lãm và Hội nghị Dầu khí Quốc tế Abu Dhabi (Adipec) năm nay (dự kiến diễn ra từ 3-6/11) tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực mới cho tăng trưởng và đổi mới trong lĩnh vực năng lượng.

Theo ban tổ chức, các lãnh đạo cấp cao của những tập đoàn dầu khí lớn như BP, Chevron, ExxonMobil và TotalEnergies, cùng các doanh nghiệp nhà nước của UAE như Adnoc, sẽ tiếp tục dẫn dắt chương trình hội nghị.

Đáng chú ý, Chủ tịch Microsoft Brad Smith sẽ có bài phát biểu trong ngày khai mạc, đánh dấu sự hiện diện ngày càng đậm nét của công nghệ tại sự kiện năng lượng lớn nhất khu vực Trung Đông.

Microsoft thời gian qua đã mở rộng hoạt động mạnh mẽ tại UAE, ký kết nhiều thỏa thuận hàng tỷ USD, trong đó có khoản đầu tư 1,5 tỷ USD vào công ty trí tuệ nhân tạo G42 của Abu Dhabi năm 2024.

Tập đoàn này cũng tham gia hợp tác với Adnoc và Masdar trong các dự án thu giữ carbon, phát triển hydro và amoniac xanh, góp phần định hình hướng đi bền vững cho ngành năng lượng UAE.

Báo cáo chung của Microsoft và Adnoc công bố gần đây cho thấy AI đã len lỏi sâu vào hoạt động của ngành năng lượng, với một trong năm doanh nghiệp năng lượng khu vực đã ứng dụng “agentic AI” - hệ thống có khả năng tự ra quyết định.

Khoảng 88% lãnh đạo ngành nhận định AI đang tạo tác động tích cực, giúp tối ưu vận hành, giảm chi phí và thúc đẩy mối quan hệ “cộng sinh” giữa công nghệ và năng lượng.

Trước thềm hội nghị, Adnoc sẽ tổ chức diễn đàn cấp cao Enact Majlis vào ngày 2/11 tại Abu Dhabi, quy tụ 100 lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ, đầu tư và chính phủ. Diễn đàn do Tiến sỹ Sultan Al Jaber - Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Tiên tiến UAE, Tổng giám đốc điều hành Adnoc, đồng thời là Chủ tịch Masdar - chủ trì.

Phát biểu trước sự kiện, ông Al Jaber cho rằng: “Trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy tiến bộ trên mọi lĩnh vực nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nhu cầu năng lượng. Để đáp ứng, chúng ta cần đầu tư vào các hệ thống cốt lõi cho kỷ nguyên AI, từ năng lượng có thể mở rộng, lưới điện tiên tiến cho đến hạ tầng AI hiệu suất cao." Ông nhấn mạnh rằng AI cũng có tiềm năng giúp tăng hiệu quả năng lượng và mở rộng nguồn cung, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và thịnh vượng toàn cầu.

Ngoài AI, chương trình Adipec 2025 sẽ tập trung thảo luận các chủ đề tương lai năng lượng, chuyển đổi xanh, địa chính trị và đầu tư bền vững. Các bộ trưởng năng lượng Vùng Vịnh từ UAE và Qatar sẽ khai mạc phiên thảo luận chính, cùng sự tham gia của bộ trưởng năng lượng Ai Cập và Chủ tịch Hội đồng Năng lượng Chi phối của Mỹ Doug Burgum.

Phái đoàn Mỹ còn có Thứ trưởng Năng lượng James Danly và Amos Hochstein, cựu Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách tài nguyên năng lượng, hiện là Giám đốc điều hành TWG Global (New York).

Adipec cũng thu hút các nước nhập khẩu dầu ở Trung Đông như Liban và Jordan. Liban đang nỗ lực khởi động lại chương trình cấp phép khai thác dầu khí ngoài khơi, vốn đình trệ do khủng hoảng chính trị trong nước và tác động từ xung đột Israel-Gaza.

Các tập đoàn lớn khác như PetroChina (Trung Quốc), Petronas (Malaysia) và ONGC (Ấn Độ) cũng sẽ có mặt. Đại diện các nhà máy lọc dầu Ấn Độ như Hindustan Petroleum, chịu ảnh hưởng nặng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ với Rosneft và Lukoil, dự kiến sẽ bàn về hướng thích ứng nguồn cung trong bối cảnh mới.

Adipec 2025 diễn ra giữa giai đoạn biến động mạnh của thị trường dầu mỏ, do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và chính sách thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cùng thời điểm, OPEC+ dự kiến họp vào ngày 2/11, nhiều khả năng sẽ tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 12, tiếp tục lộ trình nới lỏng hạn chế sản xuất đã được thông qua trước đó.

Adipec năm nay vì thế không chỉ là nơi gặp gỡ giữa dầu mỏ và công nghệ, mà còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn toàn cầu định hình tương lai của năng lượng trong kỷ nguyên AI - nơi mà Big Oil và Big Tech không còn là hai thế giới tách biệt, mà là hai trụ cột cùng dẫn dắt quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững./.

22 công ty công nghệ Hồng Kông tham dự 2 sự kiện đổi mới sáng tạo hàng đầu tại Dubai (UAE) ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG- Media OutReach Newswire – Ngày 20 tháng 10 năm 2025 – Tập đoàn Công viên Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (Hong Kong Science and Technology Parks Corporation – HKSTP), phối hợp với Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông (Hong Kong Trade Development Council – HKTDC) đã dẫn […]