Ai Cập bác bỏ việc biến Rafah thành tuyến đường di dời người Palestine

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty ngày 6/9 tái khẳng định cửa khẩu Rafah - kênh duy nhất nối quốc gia Bắc Phi với Dải Gaza - sẽ không phải là tuyến đường di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ.

Phát biểu họp báo chung với ông Philippe Lazzarini - người đứng đầu Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), Ngoại trưởng Abdelatty tuyên bố: “Cửa khẩu Rafah chỉ phục vụ mục đích cung cấp viện trợ, chứ không phải để di dời… Thật vô lý khi nói rằng người Palestine muốn rời bỏ quê hương của họ, nhưng thực chất là họ bị thúc đẩy bởi chính sách bỏ đói.”

Về phần mình, ông Lazzarini nhất trí cho rằng nạn đói ở Gaza là do con người gây ra, và nhấn mạnh “rất khó có thể cung cấp viện trợ cho người dân Gaza từ cửa khẩu Rafah do các hành vi cản trở của Israel.”

Vị quan chức Liên hợp quốc đánh giá Ai Cập đã và đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng suy thoái của Dải Gaza, đồng thời bày tỏ lo ngại trước tình trạng UNRWA thiếu những công cụ cần thiết để đáp ứng các yêu cầu nhân đạo dành cho vùng lãnh thổ của Palestine.

Liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn giữa phong trào Hamas và Israel, Ngoại trưởng Abdelatty khẳng định chấm dứt chiến tranh ở Gaza là cách duy nhất để đảm bảo việc trả tự do cho các con tin.

Những bình luận nêu trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng “một nửa dân số muốn rời khỏi Gaza,” đồng thời quả quyết “đây không phải là hành động trục xuất hàng loạt.”

Phát biểu của Thủ tướng Israel đã vấp phải làn sóng chỉ trích trong khu vực. Người phát ngôn Chính phủ Jordan - ông Mohammad Momani - ngày 6/9 cho biết Amman sẽ không bao giờ chấp nhận hành động cưỡng bức di dời người Palestine.

Viết trên nền tảng mạng xã hội X, ông Momani nêu rõ luật pháp quốc tế nghiêm cấm việc cưỡng bức di dời dân cư khỏi “các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng,” đồng thời mô tả hành động này vừa là “tội ác chiến tranh” vừa là “tội ác” chống lại loài người./.

Ai Cập hối thúc Liên minh châu Âu gây sức ép buộc Israel ngừng bắn ở Gaza Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh với quan chức EU rằng giải pháp hai nhà nước và việc công nhận Nhà nước Palestine độc lập là con đường duy nhất để đạt an ninh và ổn định lâu dài ở Trung Đông.