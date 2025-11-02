Anh bắt 2 nghi phạm vụ tấn công dao khiến nhiều người bị thương

Cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ 2 nghi phạm sau vụ tấn công bằng dao khiến nhiều người bị thương trên chuyến tàu hướng về London tối 1/11 (giờ địa phương, rạng sáng 2/11 giờ Việt Nam), buộc lực lượng chức năng phải triển khai phản ứng khẩn cấp quy mô lớn.



Cảnh sát hạt Cambridgeshire xác nhận vụ tấn công xảy ra trên đoàn tàu di chuyển từ Doncaster, miền Bắc nước Anh, đến ga King’s Cross ở London - một tuyến đường thường rất đông hành khách.

Đội ngũ nhân viên y tế và lực lượng ứng phó khẩn cấp đông đảo đã được triển khai đến nhà ga. Nhiều người đã được đưa tới bệnh viện.



Truyền thông Anh đưa tin khoảng 10 người bị thương, trong đó một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo các nhân chứng, một người đàn ông cầm một dao lớn và “máu ở khắp nơi”, nhiều hành khách hoảng loạn chạy trốn và bị giẫm đạp.

Một nhân chứng khác cho biết người đàn ông này xuất hiện trên sân ga sau khi tàu dừng lại và cảnh sát dùng súng bắn điện đã khống chế.



Phản ứng sau vụ việc, Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi đây là vụ việc “kinh hoàng” và “vô cùng đáng lo ngại”. Ông gửi lời chia sẻ tới tất cả những người bị ảnh hưởng và kêu gọi người dân tại khu vực tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát./.

