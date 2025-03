Anh phản đối Nga trục xuất hai nhân viên Đại sứ quán tại Moskva

Ngày 10/3, Anh đã bày tỏ phản đối sau khi Nga trục xuất hai nhân viên Đại sứ quán Anh tại Moskva với cáo buộc có dấu hiệu “hoạt động gián điệp.”

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho rằng phía Nga đưa ra cáo buộc không có căn cứ nhằm vào hai nhân viên trên.



Trước đó cùng ngày, trên kênh Telegram, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã phối hợp với các cơ quan hữu quan thông qua quyết định tước quyền công nhận ngoại giao và yêu cầu 2 người thuộc Đại sứ quán Anh là Alkesh Odedra và Michael Skinner rời khỏi nước Nga trong vòng 2 tuần.

Bộ này trước đó cũng đã triệu đại diện Đại sứ quán Anh tại Moskva để thông báo về việc trên với lý do 2 nhân viên trên "có dấu hiệu hoạt động gián điệp."

Trong khi đó, theo thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), hai nhân viên trên của Đại sứ quán Anh đã cung cấp thông tin cá nhân sai lệch khi xin nhập cảnh vào Nga, do đó vi phạm luật pháp nước sở tại. FSB cũng tuyên bố đã phát hiện "dấu hiệu hoạt động tình báo" của hai nhân viên nói trên đe dọa đến an ninh của Liên bang Nga.



Những diễn biến trên càng làm trầm trọng thêm mối quan hệ ngoại giao giữa Nga với châu Âu trong khi đang đàm phán khôi phục quan hệ với Mỹ./.

Nga trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh bị cáo buộc hoạt động gián điệp và phá hoại Bộ Ngoại giao Nga đã thu hồi tư cách ngoại giao của 6 nhân viên Đại sứ quán Anh tại Moskva sau khi phát hiện những người này có dấu hiệu tiến hành các hoạt động do thám và phá hoại.