Anh, Pháp, Đức và Italy sẵn sàng dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran

Ngày 14/6, Anh, Pháp, Đức và Italy ra tuyên bố chung bày tỏ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Iran, và hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Tuyên bố chung nêu rõ: "Chúng tôi sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan để đáp trả những bước đi rõ ràng, có thể kiểm chứng được của Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Chúng tôi sẽ tích cực hợp tác với Mỹ, Iran và các đối tác khu vực để nắm bắt thời điểm này, duy trì đà tiến và đạt được một giải pháp ngoại giao lâu dài."

Bốn nước trên cũng nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với Mỹ, Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vì mục tiêu này.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua, đồng thời bao gồm cả lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban.

Theo kế hoạch, thỏa thuận sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 tới. Nếu diễn ra, đây sẽ là bước ngoặt lớn đối với tình hình Trung Đông, mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng trên nhiều mặt trận trong khu vực./.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có chiến trường Liban.