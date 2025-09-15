Ba dự án đường cao tốc ở khu vực phía Bắc đang chậm tiến độ so với kế hoạch

Các Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Hữu Nghị-Chi Lăng vẫn đang triển khai chậm tiến độ theo kế hoạch, trong khi khối lượng còn lại để đảm bảo thông tuyến cuối năm 2025 là rất lớn.

Chậm giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, với Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (cũ) vẫn còn cục bộ 23 hộ dân chưa di dời, 8 hộ dân chưa được giao đất tái định cư, 3 vị trí đường điện phát sinh; Dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh vẫn còn 6 hộ dân chưa di dời; Dự án Hữu Nghị-Chi Lăng vẫn còn khoảng 1,99/59,87km chưa bàn giao mặt bằng (khoảng 3,32%); còn vướng 76 hộ dân chưa di dời, một số vị trí chưa hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật.

“Các địa phương vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, bãi đổ thải trước 5/9/2025 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ,” lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá.

Để thúc tiến độ các dự án, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn hoàn thành dứt điểm các tồn tại còn lại về mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, tái định cư, bàn giao bãi đổ thải… đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/9/2025, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

“Công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã được Phó Thủ tướng Chính phủ gia hạn tiến độ nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tập trung, quyết liệt giải quyết dứt điểm. Trường hợp quá thời hạn trên mà công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, các địa phương báo cáo cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Về tiến độ thi công, Dự án Tuyên Quang-Hà Giang đoạn qua Tuyên Quang (cũ) đạt sản lượng 43,53%, còn chậm 15,54% so với kế hoạch; đoạn qua Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) đạt 69,8% còn chậm 4,7% so với kế hoạch.

Nhiều dự án cao tốc trọng điểm lỡ hẹn "về đích" vào cuối năm nay? Bộ Xây dựng và các địa phương tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu có kế hoạch thi công hợp lý, tăng cường nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc trọng điểm quốc gia.

Dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh đạt sản lượng thi công 40,85%, còn chậm 3% so với kế hoạch theo tiến độ hoàn thành vào năm 2026; khối lượng còn lại để đảm bảo thông tuyến cuối năm 2025 là rất lớn. Dự án Hữu Nghị-Chi Lăng hiện đạt 36,54% sản lượng, còn chậm 16,9% so với kế hoạch, khối lượng còn lại để đảm bảo thông tuyến cuối năm 2025 là rất lớn.

Tập đoàn Đèo Cả thi công tại Dự án cao tốc cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Phía Bộ Xây dựng nhìn nhận, tiến độ các dự án vẫn đang triển khai chậm, chưa có chuyển biến đáng kể so với thời điểm Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thanh Sơn kiểm tra ngày 24/8 vừa qua.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư/ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu căn cứ tình hình thực tế để cập nhật lại tiến độ đảm bảo kiểm soát chặt chẽ; tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công; bố trí đầy đủ nguồn tài chính; chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc; tổ chức thi công liên tục, không nghỉ, tận dụng liên tục mọi lúc, mọi thời điểm điều kiện thời tiết thuận lợi để triển khai thi công.

Các đơn vị nêu trên phấn đấu mỗi tháng sản lượng Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (cũ) khoảng 14%/tháng, đoạn qua tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) khoảng 8%/tháng; Dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh khoảng 12%/tháng; Dự án Hữu Nghị-Chi Lăng khoảng 10%/tháng,

Trong đó, Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, giai đoạn 1 hoàn thành nền đường trong tháng 9/2025, hoàn thành thông tuyến trên các cầu trong tháng 10/2025, hoàn thành lớp móng, mặt đường trước ngày 30/11/2025; Dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng hoàn thành nền đường trong tháng 10, hoàn thành thông tuyến trên các cầu, hầm trong tháng 11, hoàn thành lớp móng mặt đường đảm bảo mục tiêu thông tuyến trước ngày 19/12/2025.

Điều chuyển, thay thế nhà thầu yếu kém

Theo ông Phạm Duy Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, ngày 10/9 vừa qua, đơn vị đã phát động phong trào thi đua cao điểm “100 ngày đêm thông tuyến Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh” đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/2025) và chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Đèo Cả đang huy động gần 6.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân cùng 2.600 thiết bị đang “căng mình” bứt tốc trên hàng trăm mũi thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ hơn 150km cao tốc của hai dự án trong năm 2026, góp phần kiến tạo một dải xa lộ hiện đại xuyên đại ngàn Đông Bắc.

Để thúc tiến độ các dự án trên, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư/ban quản lý dự án thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thi công của các nhà thầu trên công trường; rà soát, đánh giá tình hình huy động nhân lực, thiết bị, sản lượng thi công của từng nhà thầu theo từng ngày, từng tuần; đối chiếu với kế hoạch; thực hiện ngay các thủ tục xử phạt vi phạm tiến độ, điều chuyển khối lượng hoặc bổ sung nhà thầu phụ hoặc thay thế đối với các nhà thầu thi công không đáp ứng tiến độ yêu cầu theo quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh yêu cầu các ban quản lý dự án/chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tư vấn giám sát, nhà thầu trong công tác quản lý chất lượng công trình, “không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng”, đặc biệt lưu ý đến chất lượng thi công xây dựng các công trình có tính chất phức tạp như hầm, cầu lớn, các đoạn đào sâu, đắp cao, vị trí tuyến qua khu vực có hang động... để đảm bảo chất lượng khai thác ổn định, lâu dài.

Nhà thầu phải tăng cường nhân lực, máy móc để thông tuyến cao tốc vào cuối năm nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét các đề xuất của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Tuyên Quang, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung nguồn vốn còn lại 2.200/2.700 tỷ đồng cho Dự án Hữu Nghị-Chi Lăng để triển khai thực hiện và 5.437 tỷ đồng cho Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (cũ) để đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe tiêu chuẩn 64,5/77km còn lại trước ngày 20/9/2025.

Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị khẩn trương thực hiện việc đầu tư trạm dừng nghỉ, hệ thống giám sát giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng, kiểm soát tải trọng xe theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện; đảm bảo nguyên tắc triển khai đầu tư, xây dựng đồng bộ các công trình trên đường cao tốc, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi đưa vào khai thác./.

