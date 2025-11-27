Bất ngờ lớn xảy ra ngay trước thềm SEA Games 33

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Campuchia đã chính thức rút khỏi 8 trong số 21 môn thể thao mà nước này đã xác nhận sẽ tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) vào tháng tới tại Thái Lan, do “lo ngại đáng kể về an ninh.”

Theo bức thư do Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia Vath Chamrouen ký và gửi tới Ban tổ chức Thái Lan, Campuchia sẽ rút khỏi 8 môn thể thao - judo, karate, pencak silat, đấu vật, wushu, bi sắt, bóng đá và cầu mây.

Việc điều chỉnh này được thực hiện do những lo ngại đáng kể về an ninh, đặt ra những thách thức trong việc đảm bảo an toàn và bảo vệ các vận động viên và quan chức của Campuchia.

Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia xác nhận rằng nước này vẫn sẽ tham gia các môn bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jiu-jitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, môtô nước, teqball, 3 môn phối hợp và bóng chuyền.

Trong khi đó, Phó Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan (NOCT) Chalitrat Chandrubeksa cho biết Tổng Giám đốc điều hành Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) Chaiyapak Siriwat đã đề xuất chuyển tất cả các sự kiện dự kiến diễn ra tại tỉnh Songkhla sang Bangkok và thành phố Chon Buri trong bối cảnh tỉnh miền Nam Thái Lan này đang phải hứng chịu một trong những thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Trong một tuyên bố, ông Chalitrat cho biết “sau cuộc họp giữa ông Chaiyapak với đại diện của 11 nước tham dự SEA Games và Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilattayakorn, các bên đã đạt được một thỏa thuận rằng tất cả 10 môn thể thao dự kiến diễn ra tại Songkhla, với tổng cộng 109 huy chương vàng, nên được chuyển đến Bangkok,” do có những lo ngại từ các đại diện thành viên về công tác chuẩn bị sân bãi cũng như nguy cơ bùng phát dịch bệnh do lũ lụt tại Songkhla.

Vấn đề này dự kiến được thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban SEA Games trong ngày 27/11 và kết quả sẽ được chính thức thông báo cho cuộc họp của NOCT vào ngày 28/11.

Ông Chalitrat cho biết thêm rằng là nước chủ nhà, Thái Lan cũng sẽ phải xem xét cách thức bồi thường cho các quốc gia thành viên, những nước đã đặt vé máy bay và chỗ ở tại Songkhla. Các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức để tìm ra giải pháp có lợi cho tất cả các bên liên quan./.

