SEA Games 33: Thái Lan cam kết "thưởng nóng" cho các VĐV giành huy chương

Thái Lan quyết định sẽ chi thưởng cho các vận động viên giành huy chương trong vòng bảy ngày sau khi kết thúc các cuộc thi, nhằm nâng cao tinh thần cho các vận động viên trước thềm SEA Games.

Đỗ Sinh
Quang cảnh hội nghị cập nhật công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13, diễn ra mới đây tại Thái Lan. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị cập nhật công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13, diễn ra mới đây tại Thái Lan. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Các vận động viên Thái Lan tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật ASEAN lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) vào tháng tới trên sân nhà đang hân hoan trước thông tin họ sẽ được nhận tiền thưởng trong vòng một tuần sau khi kết thúc thi đấu.

Ủy ban giám sát Quỹ Phát triển Thể thao quốc gia của Thái Lan đã thống nhất về nguyên tắc đối với đề xuất cho phép hoàn tất chi thưởng cho các vận động viên giành huy chương trong vòng bảy ngày sau khi kết thúc các cuộc thi.

Phó Thủ tướng Thái Lan Thammanat Prompao, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban, cho biết quyết định về tiền thưởng được đưa ra nhằm nâng cao tinh thần cho các vận động viên trước thềm đại hội.

Ông khẳng định nguồn kinh phí được sử dụng hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho sự phát triển của thể thao Thái Lan.

Phó Thủ tướng Thammanat kêu gọi tất cả các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo tiền được sử dụng vì lợi ích trước mắt của thể thao, đặc biệt là các dự án trọng điểm tập trung vào việc phát triển vận động viên, nhân viên thể thao và nâng cao tiêu chuẩn thi đấu.

Ông nhấn mạnh việc phân bổ ngân sách phải phù hợp và đầy đủ để đáp ứng mọi nhu cầu, cho phép thể thao Thái Lan tiếp tục phát triển và đảm bảo các vận động viên của nước này có thể thi đấu quốc tế.

Thái Lan dự kiến đăng cai SEA Games 33 từ ngày 9-20/12 tại Bangkok, Chon Buri và Songkhla, tiếp theo là ASEAN Para Games 13 tại Nakhon Ratchasima từ ngày 20-26/1/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#SEA Games 33 #mục tiêu giành huy chương #vận động viên Thái Lan Thái Lan
