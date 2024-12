Bình Phước: Xác minh, xử lý vụ tài xế xe tải bị chặn đánh khi đang lưu thông

Theo clip ghi lại, khi xe tải do anh Nguyễn Văn C điều khiển vừa dừng đèn đỏ thì bất ngờ một người đàn ông đi xe bán tải 61C-403.85 bước xuống rồi lao lên cabin xe tải đấm đá túi bụi anh C.