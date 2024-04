Bình Thuận: Tóm gọn đối tượng cướp tiệm vàng sau 18 giờ gây án

Sau khi xác định được đối tượng đang ở tại một chung cư trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Tổ công tác tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Tang vật vụ cướp được thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, chiều 19/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an thành phố Phan Thiết đã lần theo dấu vết và bắt được đối tượng cướp tài sản sau 18 giờ gây án, khi đối tượng lẩn trốn tại Bình Dương.

Sau khi xác định được đối tượng đang ở tại một chung cư trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Tổ công tác gồm 8 người phối hợp với Công an phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tang vật: một xe môtô biển kiểm soát 59Y1-198.XX và số vàng bị cướp.

Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận tên Thái Văn Trường (sinh năm 1992, trú tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, Thái Văn Trường từ Đắk Lắk vào thành phố Thuận An để sinh sống.

Đối tượng ra thành phố Phan Thiết thuê phòng tại nhà nghỉ Y.N, thuê xe môtô biển kiểm soát 59Y1-198.XX.

Sau đó, đối tượng sửa biển số thành 59Y1-188.91, rồi điều khiển xe môtô nói trên chạy quanh thành phố Phan Thiết để tìm địa điểm gây án.

Khoảng 14 giờ ngày 18/4, Thái Văn Trường chọn và tiến hành theo dõi tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, tìm cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, nhân lúc tiệm vắng người, Thái Văn Trường vào tiệm vàng và thực hiện vụ cướp.

Sau khi gây án, đối tượng di chuyển qua nhiều tuyến đường trong thành phố để đánh lừa cơ quan chức năng; quay về nhà nghỉ Y.N (Phan Thiết) trả phòng, trả xe thuê, bắt xe grab ra bến xe Phương Trang đón xe về Gia Lai.

Đi được nửa đường, đối tượng xuống xe, quay lại bến xe Bắc Phan Thiết, đón xe về bến xe Miền Đông ngay trong đêm, rồi bắt xe grab quay về Bình Dương. Tất cả hoạt động của đối tượng không qua mắt được cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ, phối hợp với Công an thành phố Phan Thiết chia thành 5 Tổ công tác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong 18 giờ liên tục.

Cùng với sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, các đơn vị đã dựng lại toàn bộ sơ đồ di chuyển của đối tượng.

Hiện, Công an tỉnh đang di lý đối tượng Thái Văn Trường về Bình Thuận để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đã chỉ đạo khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ án.

Như tin đã đưa, chiều 18/4, một nam thanh niên đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim (khu phố 3, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết) hỏi mua vàng cưới.

Khi chủ tiệm vàng đưa vàng ra để nam thanh niên chọn thì đối tượng bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào người chủ tiệm, cướp đi số vàng khoảng 2 lượng (trị giá khoảng 154 triệu đồng) rồi chạy ra, điều khiển xe máy bỏ chạy./.

