Bộ đội Biên phòng Điện Biên và Ty An ninh Luang Prabang hợp tác chống tội phạm

Ngày 16/9, tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức Hội đàm thường niên lần thứ XIII, năm 2025 với Ty An ninh tỉnh Luang Prabang, Lào.

Đại tá Vừ A Khua, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Đại tá Pạ Sợt Phổn Mạ Lắt, Phó Giám đốc Ty An ninh tỉnh Luang Prabang đồng chủ trì hội đàm.

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các tỉnh khu vực Tây Bắc (Việt Nam) và phía Bắc nước bạn Lào cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, khó lường.

Nổi lên là tình trạng một số đối tượng người Việt Nam vượt biên trái phép sang Lào để tìm đường đi nước thứ ba, lợi dụng tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông,” kích động chia rẽ khối đại đoàn kết Việt Nam-Lào.

Hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ… cũng tác động trực tiếp đến an ninh trật tự khu vực biên giới hai nước.

Hai bên đã duy trì tốt quan hệ hữu nghị đặc biệt, thường xuyên trao đổi, phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm tại khu vực biên giới, cửa khẩu; chủ động chia sẻ thông tin, tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Ty An ninh tỉnh Luang Prabang đã thống nhất các nội dung phối hợp thời gian tới như tăng cường trao đổi thông tin, thống nhất phương án đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời thông báo tình hình, phối hợp xử lý, không để bị động bất ngờ.

Thời gian tới, hai bên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thúc đẩy nâng cấp Cửa khẩu Huổi Puốc-Na Son thành cửa khẩu quốc tế; đẩy mạnh hoạt động tại cửa khẩu biên giới, tạo thuận lợi cho nhân dân hai bên giao thương, phát triển kinh tế, đồng thời bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Ngoài ra, hai bên thống nhất duy trì các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị cơ sở, tham mưu tổ chức kết nghĩa cụm bản, xã hai bên biên giới sau khi Việt Nam triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai tốt chương trình “Nâng bước em đến trường”, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển./.

