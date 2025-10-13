Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo tác động kinh tế do chính phủ đóng cửa

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 13/10 cho biết tình trạng chính phủ liên bang ngừng hoạt động đã bắt đầu gây ảnh hưởng tới nền kinh tế, khi đợt đóng cửa bước sang ngày thứ 13.

Phát biểu trên chương trình “Mornings with Maria” của kênh Fox Business Network, ông Bessent nói: “Tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Việc đóng cửa đã bắt đầu tác động đến nền kinh tế thực,” song không cung cấp thêm chi tiết.

Theo ông Bessent, nhằm bảo đảm chi trả lương cho quân nhân Mỹ, chính phủ buộc phải tạm hoãn một số khoản thanh toán đối với nhân viên liên bang và các dịch vụ công tại các cơ sở như Bảo tàng Smithsonian và Vườn thú Quốc gia.

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi phải điều chỉnh ngân sách, buộc phải cho một số nhân viên tại Washington D.C. và nhiều địa phương khác nghỉ việc tạm thời.”

Bộ trưởng Tài chính Mỹ đồng thời nhắc lại rằng việc chính phủ ngừng hoạt động đang làm đình trệ các khoản hỗ trợ cho nông dân, đồng thời cho biết các dữ liệu kinh tế chính thức của Bộ Tài chính sẽ chỉ được công bố sau khi đợt đóng cửa kết thúc.

Trước đó, ngày 10/10, chính quyền của Tổng thống Donald Trump thông báo bắt đầu sa thải "đáng kể" các nhân viên liên bang, trong bối cảnh tình trạng đóng cửa chính phủ tiếp diễn sau khi Quốc hội và Tổng thống Donald Trump không đạt được thỏa thuận ngân sách, do bất đồng về nguồn tài trợ cho chăm sóc y tế./.

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Bắt đầu đợt sa thải nhân viên liên bang Các cơ quan bị ảnh hưởng bao gồm Bộ Nội vụ, An ninh Nội địa, Tài chính, Giáo dục, Năng lượng, Nhà ở và Phát triển Đô thị, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cũng như Cơ quan Bảo vệ Môi trường.