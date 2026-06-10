Các ứng viên vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi thúc đẩy đổi mới

Các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử trở thành Tổng thư ký tiếp theo của Liên hợp quốc ngày 9/6 đã tham gia cuộc tranh luận đầu tiên tại thành phố Geneva.



Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, các ứng viên gồm bà Michelle Bachelet, bà María Fernanda Espinosa và bà Rebeca Grynspan đã chia sẻ quan điểm và tầm nhìn của họ trước 500 người tham dự gồm các vị chức sắc, sinh viên, đại diện tổ chức và giới truyền thông tại tòa nhà Maison de la Paix.

Trong khi đó, ứng cử viên Macky Sall đã có bài phát biểu qua video, còn ứng cử viên thứ năm – Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi - không thể tham gia.



Trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang chịu áp lực, sự kiện do GWL Voices và Quỹ Liên hợp quốc tổ chức đã tập trung vào hình mẫu lãnh đạo mà Liên hợp quốc đang cần để giải quyết những thách thức hiện nay và cách mà Tổng thư ký tiếp theo có thể làm cho Liên hợp quốc trở nên phù hợp và hiệu quả.

Những người tham dự đã đặt câu hỏi cho các ứng cử viên về quan điểm của họ đối với tình trạng của chủ nghĩa đa phương, vai trò lãnh đạo và tương lai của Liên hợp quốc, hòa bình và an ninh, phát triển, biến đổi khí hậu, nhân quyền và công nghệ, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI).



Theo bà Maria Fernanda Espinosa, cựu Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của Ecuador, cuộc khủng hoảng mà Liên hợp quốc đang đối mặt đòi hỏi một nhà lãnh đạo năng động.

Bà nói: "Thời điểm này cần một Tổng thư ký đổi mới, một Tổng thư ký có khả năng khôi phục uy tín đạo đức của Liên hợp quốc. Do đó, tôi đề xuất thành lập một trung tâm hành động khẩn cấp để giải quyết các xung đột ngay khi chúng phát sinh.”



Trong khi đó, bà Rebeca Grynspan, cựu Phó Tổng thống Costa Rica và Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), cho rằng Liên hợp quốc sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các thể chế khu vực khác để tăng cường hòa bình và an ninh.

Bà nhấn mạnh: “Tôi tranh cử vì hòa bình đang bị đe dọa và niềm tin vào Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế đang bị xói mòn.”



Cũng tại sự kiện, bà Michelle Bachelet, cựu Tổng thống Chile, đã đặt nhân quyền làm trọng tâm trong tầm nhìn của mình về vai trò này. Trích dẫn thỏa thuận toàn cầu mới đây về quyền của phụ nữ, bà Michelle Bachelet khẳng định: “Tổng thư ký phải tiếp tục thực hiện các thỏa thuận mà Liên hợp quốc đã đạt được.”



Theo kế hoạch, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ lựa chọn ứng cử viên Tổng thư ký trong một loạt các cuộc bỏ phiếu kín bắt đầu từ tháng tới, để trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc phê chuẩn.

Tổng thư ký tiếp theo dự kiến nhậm chức vào ngày 1/1 năm tới. Dự kiến, tất cả các ứng cử viên sẽ tham gia Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng vào cuối tháng này để tiếp tục các hoạt động liên quan tới quá trình vận động tranh cử./.

Liên hợp quốc đối thoại với ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký nhiệm kỳ mới Tổng Thư ký tiếp theo không chỉ phải xử lý các thách thức hiện nay mà còn thúc đẩy cải cách để bảo đảm tổ chức, được thành lập cách đây khoảng 80 năm, có thể đáp ứng yêu cầu của thế kỷ 21.

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