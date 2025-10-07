Thế giới

Châu Âu

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV

Chuyến công du đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV từ 27/11 đến 2/12 sẽ ghi dấu tại Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, thể hiện cử chỉ biểu tượng với tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo, thúc đẩy đối thoại và hòa bình.

Giáo hoàng Leo XIV sẽ công du Thổ Nhĩ Kỳ và Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giáo hoàng Leo XIV sẽ công du Thổ Nhĩ Kỳ và Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/10, Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Leo XIV sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 27-30/11 và Liban từ ngày 30/11-2/12 trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Giáo hoàng

Chuyến thăm thể hiện một cử chỉ mang tính biểu tượng quan trọng đối với các tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo trong chuyến hành hương đến hai quốc gia mà Giáo hoàng Francis đã lên kế hoạch đến thăm.

Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Giáo hoàng Leo XIV sẽ bao gồm chuyến hành hương đến Iznik để kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea, công đồng đại kết đầu tiên, một thời điểm quan trọng trong quan hệ Công giáo-Chính thống giáo.

Trong khi đó, chuyến thăm Liban sắp tới sẽ mang đến cho vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử cơ hội để đề cập một cách tổng quát về hòa bình ở Trung Đông và hoàn cảnh khốn khổ của những người theo đạo Thiên Chúa tại đây.

Giáo hoàng Leo XIV, giống như người tiền nhiệm Francis, luôn kêu gọi hòa bình và đối thoại ở Trung Đông, đặc biệt là khi cuộc tấn công của Israel vẫn đang diễn ra ác liệt ở Gaza.

Vị giáo hoàng gần đây nhất đến thăm Liban là Benedict XVI, trong chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ngài vào tháng 9/2012./.

(Vietnam+)
#Giáo hoàng Leo XIV #Thổ Nhĩ Kỳ #chuyến thăm Liban #Hòa bình Trung Đông #Công đồng Nicea #Giáo hoàng Francis Vatican
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ông Sebastien Lecornu tại thủ đô Paris. (Nguồn: THX/TTXVN)

Pháp: "Cơn địa chấn" rúng động Điện Matignon

Chỉ hơn 3 tuần sau khi được bổ nhiệm, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 6/10 bất ngờ tuyên bố từ chức, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi chưa từng có trong lịch sử nền Cộng hòa thứ Năm.

Trẻ em tìm hiểu các vật dụng trang trí truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Rộn rã Tết Trung thu của người Việt tại Bỉ

Ngày 5/10, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ phối hợp với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Bỉ tổ chức Tết Trung thu - Ngày hội gia đình với sự tham gia của đông đảo các gia đình Việt, Bỉ-Việt.

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nga đánh mạnh vào hạ tầng năng lượng Ukraine

Ngày 5/10, bộ Năng lượng Ukraine cho biết cuộc tấn công đường không của Nga trong đêm qua đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Zaporizhzhia ở Đông Nam và Chernihiv ở miền Bắc.

Vịnh Thủy Tinh - Kỳ quan tại Vladivostok ở Nga

Vịnh Thủy Tinh - Kỳ quan tại Vladivostok ở Nga

Giữa những vách đá nham thạch núi lửa đông đặc và cát đen, biển cả mài giũa hàng ngàn vạn mảnh thủy tinh đủ màu sắc trong nhiều thế kỷ, biến thành những viên ngọc lấp lánh trên bãi biển.

Tiêm kích F-16 của không quân Ba Lan tại căn cứ ở Poznan-Krzesiny. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ba Lan triển khai máy bay sau khi Nga không kích Ukraine

Ba Lan cùng các đồng minh NATO đã triển khai máy bay để bảo đảm an toàn cho không phận Ba Lan, sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Ukraine bao gồm các khu vực gần biên giới với Ba Lan.