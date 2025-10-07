Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Giáo hoàng Leo XIV

Ngày 7/10, Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Leo XIV sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 27-30/11 và Liban từ ngày 30/11-2/12 trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Giáo hoàng

Chuyến thăm thể hiện một cử chỉ mang tính biểu tượng quan trọng đối với các tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo trong chuyến hành hương đến hai quốc gia mà Giáo hoàng Francis đã lên kế hoạch đến thăm.

Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Giáo hoàng Leo XIV sẽ bao gồm chuyến hành hương đến Iznik để kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicea, công đồng đại kết đầu tiên, một thời điểm quan trọng trong quan hệ Công giáo-Chính thống giáo.

Trong khi đó, chuyến thăm Liban sắp tới sẽ mang đến cho vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử cơ hội để đề cập một cách tổng quát về hòa bình ở Trung Đông và hoàn cảnh khốn khổ của những người theo đạo Thiên Chúa tại đây.

Giáo hoàng Leo XIV, giống như người tiền nhiệm Francis, luôn kêu gọi hòa bình và đối thoại ở Trung Đông, đặc biệt là khi cuộc tấn công của Israel vẫn đang diễn ra ác liệt ở Gaza.

Vị giáo hoàng gần đây nhất đến thăm Liban là Benedict XVI, trong chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ngài vào tháng 9/2012./.

Giáo hoàng Leo XIV phản đối việc cưỡng bức di dời người dân Gaza Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Israel leo thang, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt bạo lực và cưỡng bức di dời người dân ở Gaza, nhấn mạnh hòa bình mới đảm bảo tương lai cho dân thường.