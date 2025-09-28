Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển rõ nét trong tổ chức và vận hành bộ máy hành chính nhà nước. Quá trình sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nhận được sự đồng thuận chung của cả nước, sự ủng hộ của nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đạt được kết quả tích cực, cơ bản đang đi vào ổn định, đúng hướng, giải quyết khó khăn, vướng mắc đã tồn tại nhiều năm qua. Từ thực tiễn cơ sở ở Đà Nẵng, phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài chủ đề “Đòn bẩy chính quyền địa phương 2 cấp trong kỷ nguyên mới.”

Bài 1: Cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn và kỳ vọng của nhân dân

Thành phố Đà Nẵng có 94 xã, phường và đặc khu, với diện tích tự nhiên hơn 11.859 km2, là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, dân số trên 3 triệu người.

Sau hơn 2 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương của thành phố đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại cần sớm được khắc phục để thực hiện hiệu quả tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm," mỗi cán bộ thật sự là những công bộc của dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, chính quyền thật sự của dân, do dân và vì dân.

Người dân hài lòng

Đúng lịch hẹn, chiều 11/9, chị Lê Thị Thu Ly, ở thôn Chiêm Sơn, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng, đến Trung tâm phục vụ hành chính công của xã để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình.

Chưa đầy một giờ, sau khi đối chiếu các loại giấy tờ theo quy định, thủ tục cấp lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình chị Ly đã hoàn thành.

“Trước đây, khi còn ở xã cũ, tôi đã 3 lần đến Ủy ban Nhân dân xã và huyện làm thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất cho gia đình. Tôi đã đi lại nhiều lần, xã bảo lên huyện, huyện “bút phê” vào đơn, rồi nói về xã hoàn thiện thủ tục. Nhiều lần đi lại song hồ sơ đất của gia đình tôi vẫn chưa được giải quyết. Lần này, được hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ phụ trách địa chính, các thủ tục đơn giản hơn, nhanh hơn so với trước đây. Điều quan trọng nhất là chỉ sau một lần đến làm việc tại Trung tâm, tôi đã nhận được giấy hẹn và hôm nay nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình,” chị Ly phấn khởi nói.

Sau khi hoàn thành việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình chị Ly, lần lượt các hộ tiếp theo được Trung tâm phục vụ hành chính công xã Duy Xuyên mời vào giải quyết một cách tận tình.

Người dân xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại Trung tâm phục vụ hành chính công. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Theo quan sát của phóng viên, mỗi bàn làm việc tiếp dân đều gắn với từng nhóm công việc cụ thể. Công việc được giải quyết trơn tru, người dân đến giải quyết thủ tục hành chính được bố trí đầy đủ chỗ ngồi để chờ đến lượt.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Điện Bàn Tây, chị Đặng Ngọc Sương đến làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp. Chị Sương chia sẻ chị được cán bộ và nhân viên ở đây đón tiếp niềm nở. Cán bộ hướng dẫn tận tình thủ tục đăng ký kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp và sản phẩm OCOP.

“Tôi chọn khởi nghiệp bằng việc kinh doanh các mặt hàng nông sản và sản phẩm OCOP của địa phương và vùng phụ cận. Mọi thủ tục ban đầu thành lập doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh đều khá suôn sẻ, tôi hy vọng đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho ý tưởng khởi nghiệp của mình,” chị Sương nói.

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Duy Xuyên Nguyễn Thị Tân cho biết để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, cán bộ, nhân viên Trung tâm được tập huấn kỹ về chuyên môn trên các lĩnh vực, sử dụng phần mềm, tác phong và thái độ khi tiếp xúc với người dân.

“Hơn 2 tháng qua, chúng tôi đã tiếp nhận trên 13.000 hồ sơ, số hồ sơ trả đúng hạn cho công dân đạt trên 99%, được người dân đồng tình,” Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Duy Xuyên Nguyễn Thị Tân chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng Đặng Hữu Phúc cho biết, đất đai là lĩnh vực nhạy cảm nhất, có liên quan trực tiếp đến nhiều người. Vì vậy, địa phương chọn giải quyết thủ tục đất đai cho công dân làm khâu đột phá.

Sau hơn 2 tháng vận hành, chính quyền xã Duy Xuyên đạt được những kết quả tích cực, tạo được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây Nguyễn Như Phong kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của địa phương. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Tại xã Điện Bàn Tây, ngay sau khi đi vào hoạt động, địa phương phân công, bố trí nhân lực để ổn định cơ cấu tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Xã tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng, hạn chế thấp nhất hồ sơ trễ hẹn với công dân.

Tuy nhiên, xã Điện Bàn Tây vẫn còn thiếu cán bộ có chuyên môn về tài chính, xây dựng, tài nguyên môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Điện Bàn Tây Võ Như Phong cho biết.

Đề xuất từ cơ sở

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Duy Xuyên Đặng Hữu Phúc chia sẻ chúng tôi đang hướng đến mục tiêu cải cách hành chính, linh hoạt, sáng tạo trong công việc theo tinh thần “5 mới”: Không gian mới, nguồn lực mới, sức sống mới, quyết tâm mới để bước vào kỷ nguyên mới.

Để đạt mục tiêu này, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân xã đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận, quyết định các nhóm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và điều hành xử lý công việc theo phân công.

Lãnh đạo xã thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình, gặp gỡ người dân, doanh nghiệp để chia sẻ khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Nhân viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng hướng dẫn người dân thực hiện các yêu cầu về thủ tục hành chính. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Khó khăn lớn nhất là thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Các quy định liên quan đến đất đai của tỉnh Quảng Nam trước đây nay là phố Đà Nẵng nên đã hết hiệu lực nhưng chưa có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, thay thế phù hợp.

Vì vậy, thành phố Đà Nẵng cần sớm hướng dẫn cụ thể quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được tách thửa, hợp thửa đối với các loại đất trên địa bàn thành phố để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện, ông Đặng Hữu Phúc đề xuất.

Cũng gặp khó khăn về cán bộ có trình độ chuyên môn trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng,Lê Đỗ Tuấn Khương cho biết trên địa bàn xã đang triển khai nhiều công trình quy mô lớn, ảnh hưởng đến đất đai, vật kiến trúc của nhiều hộ, tiêu biểu như, dự án cầu và đường dẫn vượt sông Thu Bồn.

Sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khó khăn thường gặp lớn nhất hiện nay của chúng tôi là trình độ chuyên môn của công chức, viên chức không đồng đều, đặc biệt thiếu người có chuyên môn về tài nguyên môi trường, địa chính và xây dựng, cần được sự hỗ trợ kịp thời của thành phố.

Ông Nguyễn Công Lộc là một trong những hộ thuộc diện tái định cư chia sẻ: "Cầu vượt sông Thu Bồn là khát vọng thoát khỏi cảnh đò giang cách trở từ bao đời nay của người dân. Lúc đầu chúng tôi băn khoăn là khi sáp nhập xã, các thủ tục cấp đất tái định cư, đền bù đất đai, vật kiến trúc cho bà con trong vùng bị ảnh hưởng của dự án sẽ kéo dài. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, việc cấp đất tái định cư, bồi thường vật kiến trúc được thực hiện một cách thỏa đáng và nhanh chóng nên chúng tôi đồng ý bàn giao mặt bằng cho công trình."

Theo Bí thư Đảng ủy xã Duy Xuyên Nguyễn Thanh Hải, một trong những mục tiêu của cuộc cách mạng sắp xếp lại bộ máy chính quyền cơ sở là nhằm góp phần tạo không gian phát triển kinh tế-xã hội, khai thác tiềm năng hiệu quả và bền vững hơn.

Để tiến đến mục tiêu này, Duy Xuyên tiếp nhận và kế thừa cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, hạ tầng công nghệ, trang thiết bị, máy móc, tài sản, nguồn nhân lực của các xã Duy Trung, Duy Trinh, Duy Sơn và thực hiện thủ tục thành lập, tổ chức lại, bổ nhiệm, phân công, bố trí và ủy quyền để ổn định cơ cấu tổ chức và triển khai các nhiệm vụ, công vụ theo quy định.

Tuy vẫn còn không ít khó khăn ban đầu song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Duy Xuyên đã và đang bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin, kỳ vọng lớn, Bí thư Đảng ủy Duy Xuyên Nguyễn Thanh Hải chia sẻ./.

