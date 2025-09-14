Đắk Lắk: Hai nhóm thanh niên ẩu đả, một người tử vong

Ngày 14/9, ông Lê Ký Sự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Giang (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận ở địa phương vừa xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13/9, tại một quán càphê ở thôn Tam Thịnh (xã Tam Giang) hai nhóm thanh niên gần 10 người (năm sinh từ 2003 đến 2009) đã xảy ra mâu thuẫn. Hai nhóm dùng mũ bảo hiểm và một số vật dụng khác để đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, D.N.V (sinh năm 2004, trú tại xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) bị một thanh niên dùng đũa đâm trúng mắt, sau đó bị một thanh niên khác đá vào đầu dẫn đến bất tỉnh. Thời điểm này, hai nhóm thanh niên vẫn đang tiếp tục đánh nhau.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng D.N.V đã tử vong sau đó.

Vụ việc được quay lại và đăng tải trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 14/9, Công an đã triệu tập các thanh niên tham gia vụ ẩu đả để lấy lời khai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định pháp luật./.

Đồng Nai: Điều tra vụ ẩu đả giữa hai bác sỹ tại phòng khám tư nhân Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, T.X.H lấy 2 con dao được cất giấu trong balô và xông tới tấn công bác sỹ T.N.H nhiều nhát vào đầu, người tại Phòng khám đa khoa A.N.