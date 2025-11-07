Đắk Lắk: Nước sông Kỳ Lộ dâng cao gây ngập lụt, chia cắt giao thông

Từ tối 6/11 đến sáng 7/11, sông Kỳ Lộ (tỉnh Đắk Lắk) dâng cao đã gây ngập lụt, chia cắt giao thông nhiều khu vực thuộc các huyện Đồng Xuân, Tuy An của tỉnh Phú Yên cũ. Cơ quan chức năng đã rào chắn, cảnh báo nguy hiểm tại một số tuyến đường, khu dân cư.

Tại xã Tuy An Bắc, hạ nguồn sông Kỳ Lộ (sông Ngân Sơn) dâng cao chỉ còn hơn 1 mét là đến mặt cầu vào sáng 7/11. Nhà cửa của người dân sinh sống ven sông ngập sâu từ 2-3 mét.

Ông Nguyễn Văn Triều (thôn Ngân Sơn, xã Tuy An Bắc) cho biết, từ tối 6/11, nước sông dâng cao khiến nhà ông bị ngập sâu, tuyến đường vào nhà cũng bị chia cắt. Vì mất điện nên sinh hoạt gia đình gặp khó khăn. Ông phải dùng ghe nhỏ để di chuyển ra vùng ngập lụt.

Nhiều khu dân cư khác tại thôn Ngân Sơn cũng đã bị ngập sâu từ tối 6/11 đến sáng 7/11 gây chia cắt giao thông. Người dân lội nước ra vùng nguy hiểm để mua thức ăn và nước uống. Ghi nhận tại một số tuyến đường gần bờ sông, nước dâng cao hơn nữa người.

Ông Phan Gia Duy (thôn Ngân Sơn, xã Tuy An Bắc) cho biết, hiện nay khu dân cư của ông đã bị cô lập hoàn toàn. Nhiều hộ gia đình không ra được bên ngoài và phải nhờ ghe thuyền của các hộ dân khác di chuyển. Sinh hoạt gặp khó khăn do mất điện.

Theo ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch xã Tuy An Bắc, nước sông dâng cao khiến 700 hộ dân vùng trũng thấp trên địa bàn ngập lụt từ tối 6/11.

Địa phương đã di dời toàn bộ các hộ đến nơi an toàn. Hiện lực lượng địa phương bố trí tại 4 địa điểm để cảnh báo an toàn giao thông khi người dân di chuyển qua các tuyến đường bị ngập.

Còn theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỡ Nguyễn Duy Tính, nước sông Kỳ Lộ dâng cao đã gây ngập lụt hơn 800 hộ dân trên địa bàn vào tối 6/11. Địa phương đã kịp thời di dời các hộ đến nơi an toàn.

Hiện tại sông Kỳ Lộ qua địa bàn đã rút nước nên người dân về lại nhà dọn dẹp. Tuy nhiên, lực lượng chức năng xã không chủ quan, vẫn túc trực tại những khu vực trọng yếu để theo dõi, hỗ trợ người dân.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Đắk Lắk, hiện nước sông Kỳ Lộ đang rút (đạt đỉnh lúc 23 giờ ngày 6/11). Người dân vùng hạ lưu của con sông này bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ngập lụt, giao thông chia cắt. Nhiều diện tích đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng cũng bị ảnh hưởng.

Hiện cơ quan chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình ngập lụt trên sông Kỳ Lộ và các sông khác; đồng thời thống kê thiệt hại và có giải pháp hỗ trợ người dân./.

