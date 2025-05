Điện Biên: Khởi tố 18 đối tượng mang hung khí gây rối trật tự công cộng

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng vào đêm 15/4/2025; ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng và ra Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho đại diện giám sát đối với 11 bị can.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 15/4, tại khu vực Km91, quốc lộ 279 thuộc huyện Điện Biên, tổ tuần tra kiểm soát phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng khoảng 20 nam thanh niên đi trên 10 xe môtô mang theo dao phóng lợn, dùng khẩu trang che biển số tập trung thành đoàn.

Các đối tượng chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng di chuyển dọc tuyến quốc lộ 279 từ địa bàn huyện Điện Biên lên thành phố Điện Biên Phủ và ngược lại.

Tổ tuần tra kiểm soát dùng xe hóa trang, kết hợp với công khai di chuyển theo sau để nắm bắt di biến động của nhóm đối tượng; tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Ngay lập tức các đối tượng đồng loạt điều khiển xe bỏ chạy, để lại 2 xe môtô biển kiểm soát 27B1-582.38 và 27AN-038.40.

Tổ tuần tra kiểm soát đã phối hợp với Công an xã Pom Lót lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện vi phạm theo quy định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 16/4/2025, lực lượng chức năng đã xác minh, triệu tập và tạm giữ 15 đối tượng (độ tuổi từ 16 đến 20), thu giữ 7 xe môtô và 7 hung khí gồm kiếm, dao phóng lợn, phớ…

Các đối tượng đều trú tại các xã Noong Hẹt, Sam Mứn, Pom Lót, huyện Điện Biên.

Căn cứ lời khai của các bị can và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng đã vi phạm khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự "Tội gây rối trật tự công cộng"./.

Hà Nội: Tuyên án đối với nhóm 'quái xế' đâm tử vong cô gái dừng đèn đỏ 24 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng, đua xe trong đêm và đâm xe vào cô gái dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo-Bà Triệu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ đã phải nhận án phạt nghiêm khắc.