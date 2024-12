Điện Biên: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Lào, 12 bị cáo bị phạt tù

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, tống đạt Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Ngô Thị Kiếm để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."