Điện hạt nhân trở thành nguồn năng lượng số 1 của Hàn Quốc

Theo hãng tin Yonhap, trong năm ngoái, điện hạt nhân đã lần đầu tiên trở thành nguồn năng lượng lớn nhất trong ngành sản xuất điện của Hàn Quốc.

Số liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố vào ngày 11/5 cho thấy tổng sản lượng điện năm 2024 đạt 595,6 terawatt-giờ (TWh), tăng 1,3% so với năm 2023.

Đáng chú ý, sản lượng điện hạt nhân chiếm 31,7%, đánh dấu tỷ trọng lớn nhất trong số các nguồn năng lượng. Khí đốt và than đá đều đứng ở vị trí thứ hai khi mỗi loại đóng góp 28,1% trong tổng sản lượng điện.

Than đá từng là nguồn nguyên liệu lớn nhất được sử dụng để sản xuất điện năng tại Hàn Quốc trong 17 năm tính đến 2023, nhưng tỷ trọng than đá đã giảm chủ yếu do chính phủ nước này thúc đẩy các chính sách thân thiện với môi trường và tăng cường sử dụng điện hạt nhân.

Số liệu của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cũng cho thấy sản lượng điện tái tạo đạt 63,2 TWh, tăng 11,7% so với năm 2023, chiếm 10,6% tổng sản lượng điện của cả nước.

Đây là lần đầu tiên năng lượng tái tạo vượt mốc hai chữ số, nhờ vào sự hỗ trợ về chính sách và đầu tư gia tăng.

Quan chức cấp cao Cho Ik No của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng các nguồn năng lượng không phát thải carbon và thúc đẩy các chính sách nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon và đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp tiên tiến, chẳng hạn như trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo./.

