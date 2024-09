Điều tiết giao thông qua hầm Hải Vân vào chiều 25/9 để nổ mìn thi công đường

Công trình dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) với dự án xây dựng hạ tầng bến cảng Liên Chiểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 24/9, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng thông tin, vào chiều 25/9, đơn vị sẽ tiến hành nổ mìn phục vụ thi công dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng).

Trong thời gian thực hiện nổ mìn, Ban sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng, điều tiết giao thông qua hầm Hải Vân để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng Lê Thanh Quang, Ban đã có thông báo về kế hoạch thi công nổ mìn, phá đá nền đường đào nút giao cuối tuyến giao với đường hầm Hải Vân-Túy Loan thuộc công trình đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (đợt 1). Kế hoạch đã được Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thẩm định đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Cụ thể, vị trí thi công nổ mìn là nút giao cuối tuyến tại Km2+591 Dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (giao tại Km11+380,53 tuyến đường Hầm Hải Vân-Túy Loan, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Thời gian nổ mìn và phân luồng, điều tiết giao thông là từ 13 giờ 15 phút đến 13 giờ 45 phút ngày 25/9. Trong thời gian này sẽ tạm dừng tất cả phương tiện lưu thông qua vị trí Km11+380,53 tuyến hầm Hải Vân-Túy Loan và đường dân sinh.

Theo Kế hoạch, các lực lượng Cảnh sát giao thông, đơn vị thi công và Trung tâm điều hành giao thông hầm Hải Vân sẽ phối hợp bố trí 3 vị trí trực chốt để điều tiết, tạm dừng phương tiện lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian nổ mìn.

Chốt trực số 1 tại đầu đường dẫn phía Bắc hầm Hải Vân (giao với Quốc lộ 1 tại Km893+020). Tại đây, phương tiện được hướng dẫn tạm dừng xe trong 30 phút chờ nổ mìn để lưu thông qua hầm Hải Vân hoặc đi hướng đường đèo Hải Vân.

Chốt trực số 2 tại vị trí cách vòng xoay Tạ Quang Bửu và đường Nam Hải Vân-Túy Loan, về phía Bắc đường Nam Hải Vân-Túy Loan khoảng 30m. Tại vị trí này, phương tiện được hướng dẫn tạm dừng xe trong 30 phút chờ nổ mìn để lưu thông qua hầm Hải Vân, hoặc đi hướng đường đèo Hải Vân, hoặc đi theo đường Nam Hải Vân-Túy Loan lên đường cao tốc La Sơn-Túy Loan.

Vị trí trực chốt số 3 tại phía Bắc đầu Cầu số 4, lý trình Km9+300 đường Nam Hải Vân - Túy Loan. Tại vị trí này, phương tiện được hướng dẫn tạm dừng xe trong 30 phút chờ nổ mìn để lưu thông tiếp tục theo hướng từ Bắc vào Nam trên đường Nam Hải Vân-Túy Loan.

Công trình dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) dần hình thành. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là đợt thứ nhất trong kế hoạch nổ mìn phục vụ thi công dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Dự kiến có tất cả 40 lần nổ mìn, căn cứ vào điều kiện mặt bằng thi công, Chủ đầu tư sẽ thông báo trước 5 ngày để các bên phối hợp thực hiện.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 1040/UBND-SCT ngày 28/2/2024 về việc thực hiện nổ mìn trên đường đào nút giao cuối tuyến thuộc dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương cho phép thực hiện thi công nổ mìn phá đá nền đường đào nút giao cuối tuyến thuộc công trình; giao Sở Công Thương thành phố chủ trì thẩm định cụ thể phương án nổ mìn và có thông báo xác nhận để các đơn vị triển khai đảm bảo an toàn, đúng quy định; giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực nổ mìn phá đá; các đơn vị thi công thực hiện phương án thi công nổ mìn đảm bảo tuyệt đối an toàn...

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Tuyến đường dài gần 3km, rộng 30 m, gồm 6 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/giờ, điểm đầu khớp nối với đường vào cảng biển Liên Chiểu, điểm cuối giao với tuyến đường Nam Hải Vân-Túy Loan. Dự án được khởi công vào tháng 9/2023, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2025./.

Đà Nẵng đề xuất phương án kêu gọi đầu tư một lần cho toàn bộ khu cảng Liên Chiểu Phương án này nhằm sớm hoàn thành đầu tư cảng Liên Chiểu trở thành cảng đặc biệt, cảng cửa ngõ quốc tế tại khu vực Duyên hải miền Trung bởi sẽ lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực mạnh.